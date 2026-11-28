Este sábado 28 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance con presencia en distintas regiones de Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y el resultado de La Quinta para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.

El sorteo está programado para las 2:30 p.m. y se transmite por Telecaribe.



Resultado del Sinuano Día de hoy, sábado 28 de noviembre

Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: 0786

La Quinta: 9

¿Qué número cayó en el sorteo anterior?

En el sorteo del viernes 27 de noviembre, el Sinuano Día dejó como resultado el número 9091 y La Quinta fue el 2, correspondiente al sorteo 13.949.

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¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, se debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta. El registro se realiza en un punto de venta autorizado.



Estas son algunas de las modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo: acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo o combinado: coincidir con las últimas tres cifras, en el orden establecido o en cualquier orden, según la modalidad.

Pata: acertar las dos últimas cifras.

Uña: acertar la última cifra.

El resultado también incluye una cifra complementaria conocida como La Quinta, que permite acceder a opciones adicionales de premiación, de acuerdo con las condiciones del juego.



¿Cuánto paga el Sinuano Día? Plan de premios

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Estos son algunos de los multiplicadores de referencia:



Modalidad Pago por cada peso apostado Cuatro cifras directo $4.500 Tres cifras directo $400 Dos cifras (pata) $50 Una cifra (uña) $5

Las modalidades combinadas y las opciones relacionadas con La Quinta tienen condiciones de pago específicas. Por eso, es importante verificar el plan de premios vigente con el operador antes de realizar la apuesta. <Cite refs={["turn627211search3","turn627211search2"]}/>



¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Día?

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete original y presentarlo junto con su documento de identidad en los puntos autorizados por el operador.

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Para premios de mayor cuantía, el procedimiento puede requerir validaciones adicionales y el trámite directamente ante las oficinas habilitadas. Los requisitos y lugares de pago dependen del monto ganado y de la red donde se realizó la apuesta.

En Colombia, el plazo general para reclamar premios de juegos de suerte y azar es de un año contado desde la fecha del sorteo. Se recomienda verificar las condiciones de pago y los documentos exigidos antes de iniciar el trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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