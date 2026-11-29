Este domingo 29 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, juego de chance que permite a los participantes apostar por combinaciones de hasta cuatro cifras. Los resultados de cada jornada sirven para verificar si los números registrados en los tiquetes coinciden con los ganadores.

¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, el jugador selecciona una combinación de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y define la modalidad de apuesta en un punto autorizado.

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Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo: se debe acertar el número completo y en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo o combinado: se apuesta por tres cifras, de acuerdo con la modalidad elegida.

Pata: corresponde a las dos últimas cifras.

Uña: corresponde a la última cifra.

El sorteo también incluye La Quinta, una cifra adicional que participa en las modalidades que contemplan esta opción.



Resultado del Sinuano Día de hoy, domingo 29 de noviembre

El resultado de este domingo todavía no aparece publicado en las fuentes consultadas. La jornada corresponde al sorteo 6071, según el registro disponible.



Número ganador: 5691

La Quinta: 9

La información se actualizará cuando se conozcan las cifras de esta jornada.

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¿Qué número cayó en el sorteo anterior?

En el sorteo del sábado 28 de noviembre, el Sinuano Día dejó los siguientes resultados:



Número ganador: 0786.

La Quinta: 9.

Estas cifras corresponden al sorteo 6070.



¿Cuánto paga el Sinuano Día?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Como referencia, el plan de pagos publicado para este tipo de chance contempla los siguientes multiplicadores:



Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras directo: hasta 400 veces.

Dos cifras o pata: hasta 50 veces.

Una cifra o uña: hasta cinco veces.

Las condiciones y los pagos aplicables deben verificarse con el operador autorizado, especialmente para las modalidades combinadas y las apuestas relacionadas con La Quinta.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano?

Quienes obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar su documento de identidad en un punto autorizado de pago. Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos o trámites adicionales, según las condiciones establecidas por el operador.

Antes de reclamar, es importante verificar que los datos del comprobante correspondan al sorteo y a la modalidad de apuesta seleccionados.

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