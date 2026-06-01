Resultados Sinuano Día hoy lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los pilares de las apuestas permanentes en Colombia, representando no solo una oportunidad de cambio financiero para miles de ciudadanos, sino también un símbolo de la identidad cultural de la Costa Norte. Este lunes 1 de junio de 2026, la expectativa se mantiene en lo más alto mientras los apostadores de todo el país aguardan los resultados de una jornada que promete seguir transformando vidas bajo el sol del Caribe.



El origen de este emblemático juego está profundamente arraigado en el departamento de Córdoba, rindiendo un homenaje directo al Río Sinú, arteria vital que moldea la vida y la economía regional. Lo que inició hace décadas como una iniciativa de chance local, gestionada por empresas como Record, ha escalado hasta convertirse en un producto de alcance nacional con una reputación técnica y legal intachable. La transparencia es el eje central del Sinuano Día. Cada sorteo cuenta con la supervisión de un notario y delegados autorizados, quienes certifican que cada fase, desde la manipulación de las baloteras hasta la extracción del número, se realice bajo los más estrictos estándares de seguridad. Esta rigurosidad ha permitido que el juego sea percibido como uno de los más estables y queridos en el territorio nacional.



Resultados Sinuano Día hoy lunes 1 de junio de 2026

Para la jornada de hoy, los seguidores de la suerte están atentos a la combinación que dicten las baloteras. El sorteo, que se realiza con una puntualidad milimétrica a las 2:30 p. m. de lunes a sábado, es seguido por miles a través de la señal de Telecaribe y canales oficiales en YouTube. A continuación, se presentan los datos oficiales de la jornada:



Números ganadores : 8523

: 8523 La “Quinta” cifra: 8

(Nota: Los resultados oficiales se habilitan para consulta inmediata tras finalizar la transmisión en vivo, permitiendo a los jugadores verificar sus tiquetes sin demora).



¿Cómo participar de Sinuano Día?

Una de las razones del éxito comercial del Sinuano Día es su extrema sencillez y flexibilidad. A diferencia de las loterías tradicionales con precios fijos, aquí es el apostador quien define su presupuesto, permitiéndose jugar desde montos mínimos de $500 pesos en redes como SuperGIROS o Record.

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El sistema opera con cuatro baloteras independientes para formar un número entre el 0000 y el 9999. Además, desde el año 2025, se incorporó la "Quinta balota", una innovación que ofrece premios adicionales dependiendo de la modalidad de apuesta seleccionada. El plan de premios está estructurado de la siguiente manera:



Cuatro cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor neto apostado. Tres cifras: Paga 400 veces el monto invertido. Dos cifras (Pata): Genera un rendimiento de 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra (Uña): Otorga 5 veces lo apostado.

Si su número coincide con los resultados oficiales, es fundamental seguir las directrices legales para un cobro seguro. Primero, el tiquete físico debe estar en perfecto estado, sin enmiendas ni roturas. Segundo, el ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original en la oficina comercial.

Es importante considerar que, para premios iguales o superiores a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplica por ley una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Apostar en el circuito legal no solo garantiza el pago de los premios, sino que también contribuye directamente al financiamiento del sistema de salud en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

