Resultados Caribeña Día hoy lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El inicio de mes trae consigo la esperanza para miles de apostadores en Colombia que ven en La Caribeña Día una de las oportunidades más populares y tradicionales para probar su suerte. Este sorteo, que se ha consolidado como un referente en el mercado de las apuestas permanentes, genera diariamente una gran expectativa en diversas regiones del país debido a su facilidad de participación y la transparencia en la divulgación de sus datos.



Resultados Caribeña Día hoy lunes 1 de junio de 2026

Como es costumbre, los jugadores permanecen atentos a la extracción oficial que se realiza en el horario de la tarde para verificar si su combinación de cuatro cifras es la ganadora. A continuación, presentamos la información actualizada para la jornada de hoy:



Números ganadores : 7750

: 7750 La “Quinta” cifra: 4

¿Cómo participar de Caribeña Día?

La dinámica de Caribeña Día es sencilla pero ofrece múltiples capas de emoción. Los participantes deben seleccionar un número compuesto por cuatro dígitos, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Además de estas cifras principales, el sorteo incluye una quinta balota, la cual es fundamental para quienes buscan potenciar sus ganancias, ya que acertar este número adicional permite aumentar el valor del premio final de acuerdo con las reglas establecidas.

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Una de las grandes ventajas de este juego es la flexibilidad económica, permitiendo apuestas que van desde los $500 hasta los $10.000 pesos colombianos, ajustándose así al bolsillo de cada apostador. Las modalidades para ganar son variadas:



Cuatro cifras directo: Se obtiene el premio mayor al acertar el número completo en el orden exacto de la extracción.

Cuatro cifras combinado: Permite ganar si los cuatro números coinciden, sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras (directo o combinado): Se enfoca en las tres últimas cifras del resultado oficial.

Dos cifras o “pata”: Premia el acierto de los dos últimos dígitos.

Una cifra o “uña”: El nivel más básico, que otorga un premio por acertar el último número de la combinación.

Para quienes siguen tendencias o estadísticas de los últimos días, es importante recordar que durante el fin de semana los números favorecidos fueron variados. El domingo 31 de mayo de 2026, el número ganador fue el 1129, acompañado de la quinta cifra 8. Por su parte, el sábado 30 de mayo, la combinación que trajo la suerte a los colombianos fue el 4882 con la quinta balota 5.

Si usted resulta favorecido en el sorteo de este lunes, es vital que tenga en cuenta los protocolos legales y de seguridad para hacer efectivo su cobro. El boleto original es el único documento válido y soporte de la apuesta, por lo que debe conservarse en perfecto estado, sin enmendaduras ni tachaduras. El proceso de pago varía según la cuantía, medida en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Premios menores a 48 UVT: Se requiere el tiquete original y copia de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT: Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados. Premios de 182 UVT o más: Se debe presentar certificación bancaria no mayor a 30 días, y el pago se realiza mediante transferencia en un plazo de aproximadamente ocho días hábiles.

Recuerde que el derecho a reclamar cualquier premio caduca en un año a partir de la fecha del sorteo y que los montos elevados están sujetos a retenciones por ganancia ocasional según la ley vigente. El sorteo de La Caribeña Día se realiza diariamente a las 2:30 p.m. y puede seguirse en vivo a través de canales autorizados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

