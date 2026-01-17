En vivo
ECONOMÍA
Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado juega un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la costa Caribe. Vea los números ganadores EN VIVO.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de ene, 2026
Sinuano Día 17 de enero de 2026: resultados, números ganadores
ArchivoGetty Images

Hoy sábado, 17 de enero de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los números ganadores con la quinta cifra.

Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 17 de enero de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras: 7311
  • Quinta cifra: 3

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo utilizando baloteras certificadas, bajo la supervisión de un notario y con la presencia de delegados autorizados para garantizar la legalidad del procedimiento. Todo el proceso se transmite en directo a través de los canales oficiales, mostrando cada etapa en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.

Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.

Últimos resultados de El Sinuano

ChanceFechaResultado
Sinuano Día16 enero 20263687
Sinuano Noche16 enero 20267450
Sinuano Día15 enero 20260534
Sinuano Noche15 enero 20268358
Sinuano Día14 enero 20268123
Sinuano Noche14 enero 20260479
Sinuano Día13 enero 20266538
Sinuano Noche13 enero 20263229
Sinuano Día12 enero 20262632
Sinuano Noche12 enero 20267829
Sinuano Día11 enero 20269242
Sinuano Noche11 enero 20266566
Sinuano Día10 enero 20268271
Sinuano Noche10 enero 20264299
Sinuano Día09 enero 20265395
Sinuano Noche09 enero 20261383
Sinuano Día08 enero 20268994
Sinuano Noche08 enero 20266766
Sinuano Día07 enero 20265462
Sinuano Noche07 enero 20260677
Sinuano Día06 enero 20260037
Sinuano Noche06 enero 20263484
Sinuano Día05 enero 20261667
Sinuano Noche05 enero 20264189
Sinuano Día04 enero 20263577
Sinuano Noche04 enero 20268615
Sinuano Día03 enero 20268099
Sinuano Noche03 enero 20266570
Sinuano Día02 enero 20267544
Sinuano Noche02 enero 20269719
Sinuano Día31 diciembre 20256400
Sinuano Noche31 diciembre 20253473

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

