Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

Hoy sábado, 17 de enero de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los números ganadores con la quinta cifra.
Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 17 de enero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras: 7311
- Quinta cifra: 3
El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo utilizando baloteras certificadas, bajo la supervisión de un notario y con la presencia de delegados autorizados para garantizar la legalidad del procedimiento. Todo el proceso se transmite en directo a través de los canales oficiales, mostrando cada etapa en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.
Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.
Últimos resultados de El Sinuano
|Chance
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|16 enero 2026
|3687
|Sinuano Noche
|16 enero 2026
|7450
|Sinuano Día
|15 enero 2026
|0534
|Sinuano Noche
|15 enero 2026
|8358
|Sinuano Día
|14 enero 2026
|8123
|Sinuano Noche
|14 enero 2026
|0479
|Sinuano Día
|13 enero 2026
|6538
|Sinuano Noche
|13 enero 2026
|3229
|Sinuano Día
|12 enero 2026
|2632
|Sinuano Noche
|12 enero 2026
|7829
|Sinuano Día
|11 enero 2026
|9242
|Sinuano Noche
|11 enero 2026
|6566
|Sinuano Día
|10 enero 2026
|8271
|Sinuano Noche
|10 enero 2026
|4299
|Sinuano Día
|09 enero 2026
|5395
|Sinuano Noche
|09 enero 2026
|1383
|Sinuano Día
|08 enero 2026
|8994
|Sinuano Noche
|08 enero 2026
|6766
|Sinuano Día
|07 enero 2026
|5462
|Sinuano Noche
|07 enero 2026
|0677
|Sinuano Día
|06 enero 2026
|0037
|Sinuano Noche
|06 enero 2026
|3484
|Sinuano Día
|05 enero 2026
|1667
|Sinuano Noche
|05 enero 2026
|4189
|Sinuano Día
|04 enero 2026
|3577
|Sinuano Noche
|04 enero 2026
|8615
|Sinuano Día
|03 enero 2026
|8099
|Sinuano Noche
|03 enero 2026
|6570
|Sinuano Día
|02 enero 2026
|7544
|Sinuano Noche
|02 enero 2026
|9719
|Sinuano Día
|31 diciembre 2025
|6400
|Sinuano Noche
|31 diciembre 2025
|3473
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL