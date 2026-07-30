Resultados Sinuano Día, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026: números ganadores

El sorteo del Sinuano Día volvió a captar la atención de miles de colombianos que aguardan la confirmación de la combinación ganadora de esta jornada. A continuación, se presenta el reporte completo del juego, los requisitos para la reclamación de incentivos y los aspectos tributarios fijados por la normativa vigente.



Resultados Sinuano Día, último sorteo hoy jueves 30 de julio de 2026

El proceso de escrutinio técnico del chance determina las cifras afortunadas de acuerdo con la extracción oficial realizada en la transmisión autorizada.



Número ganador: Pendiente

Pendiente La quinta cifra: Pendiente

Plan de premios y modalidades de acierto en el Sinuano Día

La estructura de premiación del Sinuano Día distribuye incentivos económicos proporcionales a la cantidad invertida en la tirilla de apuesta y al nivel de coincidencia con las balotas extraídas.



Cuatro cifras directo: Esta modalidad otorga un dividendo de 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado cuando los cuatro dígitos coinciden en la secuencia exacta.

Esta modalidad otorga un dividendo de 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado cuando los cuatro dígitos coinciden en la secuencia exacta. Cuatro cifras combinado: Otorga 308 veces la cifra invertida al acertar los cuatro números ganadores en cualquier orden de extracción.

Otorga 308 veces la cifra invertida al acertar los cuatro números ganadores en cualquier orden de extracción. Tres cifras directo: Concede 400 veces el monto de la apuesta al atinar exactamente las últimas tres cifras de la combinación oficial.

Concede 400 veces el monto de la apuesta al atinar exactamente las últimas tres cifras de la combinación oficial. Tres cifras combinado: Paga 83 veces el valor asignado a la casilla cuando se logran las tres cifras finales en diferente secuencia.

Paga 83 veces el valor asignado a la casilla cuando se logran las tres cifras finales en diferente secuencia. Dos cifras ("La pata"): Entrega 50 veces el importe jugado por acertar los dos últimos números de la serie en su orden correspondiente.

Entrega 50 veces el importe jugado por acertar los dos últimos números de la serie en su orden correspondiente. Una cifra ("La uña"): Reconoce 5 veces el valor de la apuesta al coincidir con la última cifra extraída en el sorteo.

Procedimiento para el cobro de premios del Sinuano Día

Los ciudadanos cuyos formularios resulten favorecidos deben seguir el protocolo estipulado por las redes comerciales autorizadas para la entrega del dinero.



Conservación del tiquete original: El comprobante de apuesta físico representa el único título valor válido para solicitar el pago. Este debe conservarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras o roturas que afecten la visibilidad de los códigos de seguridad.

El comprobante de apuesta físico representa el único título valor válido para solicitar el pago. Este debe conservarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras o roturas que afecten la visibilidad de los códigos de seguridad. Identificación del ganador: Para efectuar el cobro de premios menores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el usuario debe acudir con la cédula de ciudadanía original y una copia legible del documento.

Para efectuar el cobro de premios menores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el usuario debe acudir con la cédula de ciudadanía original y una copia legible del documento. Diligenciamiento de formularios de control: Si la suma supera los umbrales legales, la red distribuidora solicitará la firma de formatos relativos a la prevención del lavado de activos y la verificación del origen de los recursos.

Si la suma supera los umbrales legales, la red distribuidora solicitará la firma de formatos relativos a la prevención del lavado de activos y la verificación del origen de los recursos. Redes comerciales habilitadas: Las solicitudes se tramitan directamente en los puntos de venta oficiales de concesiones autorizadas como Record, SuperGIROS, Gane o Paga Todo, según la delimitación geográfica.

Las solicitudes se tramitan directamente en los puntos de venta oficiales de concesiones autorizadas como Record, SuperGIROS, Gane o Paga Todo, según la delimitación geográfica. Plazo legal de caducidad: La Ley 1393 de 2010 establece que el derecho a reclamar un premio de juegos de suerte y azar vence al cumplirse un (1) año calendario desde la fecha del sorteo. Los valores no reclamados dentro de este lapso son transferidos al sistema de salud pública.

Imposiciones tributarias y retención por ganancias ocasionales

Los montos liquidados por concepto de premios de chance están cobijados por las disposiciones del Estatuto Tributario y la supervisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Retención en la fuente: Toda ganancia cuyo valor bruto iguale o supere las 48 UVT está sujeta a una retención automática en la fuente del 20 % al momento de efectuar el pago.

Toda ganancia cuyo valor bruto iguale o supere las 48 UVT está sujeta a una retención automática en la fuente del 20 % al momento de efectuar el pago. Descuento del IVA: La adquisición del boleto de chance aplica la deducción previa del 19 % correspondiente al Impuesto sobre las Ventas sobre el monto invertido por el usuario.

La adquisición del boleto de chance aplica la deducción previa del 19 % correspondiente al Impuesto sobre las Ventas sobre el monto invertido por el usuario. Reporte en la declaración de renta: Los contribuyentes obligados a declarar deben incluir las sumas recibidas dentro del periodo gravable correspondiente, empleando la certificación expedida por la empresa concesionaria para sustentar las retenciones practicadas.

Regulación del juego y aportes a la salud pública

La comercialización legal de apuestas en Colombia exige la fiscalización de la empresa reguladora Coljuegos y de las secretarías de gobierno territoriales.



Transparencia en los sorteos: Las transmisiones cuentan con la presencia de delegados de los entes de control para certificar la calibración de las baloteras y el funcionamiento del sistema aleatorio.

Las transmisiones cuentan con la presencia de delegados de los entes de control para certificar la calibración de las baloteras y el funcionamiento del sistema aleatorio. Destinación social: Un porcentaje directo de las ventas brutas generadas por el Sinuano Día se destina a la financiación del régimen subsidiado de salud en los departamentos.

Un porcentaje directo de las ventas brutas generadas por el Sinuano Día se destina a la financiación del régimen subsidiado de salud en los departamentos. Validación de la tirilla: Antes de retirarse del punto de venta, el apostador debe confirmar que el boleto impreso contenga el número consecutivo, la identificación de la concesión habilitada y la fecha del juego.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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