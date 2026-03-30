El Sinuano Noche lleva a cabo este lunes 30 de marzo de 2026 un nuevo sorteo, consolidándose una vez más como el sorteo de mayor arraigo en el Caribe colombiano. Con la llegada del fin de semana y der la Semana Mayor, el volumen de apuestas suele incrementar, alimentando la ilusión de miles de ciudadanos que confían en sus combinaciones numéricas para obtener un alivio financiero o cumplir proyectos personales.



El sorteo, como es acostumbrado, se lleva a cabo a las 10:30 de la noche a través del canal regional Telecaribe o mediante las redes sociales oficiales de la organización y portales autorizados como Record y SuperGIROS, bajo la supervisión de las autoridades de juegos de suerte y azar. El Sinuano de esta noche coincide con la Lotería del Tolima y la Lotería de Cundinamarca.



Resultados Sinuano Noche hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar en el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche es un motor de recaudo para la salud pública en departamentos como Córdoba. Su nombre, inspirado en la riqueza del valle del Sinú, refleja un compromiso con la transparencia que data de décadas. El sistema utiliza una tómbola electrónica con balotas certificadas, garantizando que cada combinación tenga exactamente las mismas probabilidades de salir. El Sinuano se distingue por su flexibilidad. El billete o "chance" no tiene un costo fijo elevado; el apostador decide cuánto invertir, generalmente desde los $500 o $1.000 pesos colombianos.

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Para ganar el premio mayor, se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo, lo que otorga una recompensa de 4.500 pesos por cada peso apostado. Sin embargo, existen otras modalidades de juego muy populares:



Las tres cifras (Pleno): Paga 400 veces lo apostado.

Las dos cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

La uña (Última cifra): Paga 5 veces lo invertido.

En caso de resultar ganador, el primer paso es proteger su tiquete. Un boleto roto, enmendado o ilegible puede invalidar el cobro, ya que para reclamar su premio necesita presentar el billete en perfecto estado. Tenga en cuenta que hay diferentes premios:



Premios inferiores a $1.000.000 : Se pueden cobrar en cualquier punto de la red autorizada en el departamento donde se realizó la apuesta.

: Se pueden cobrar en cualquier punto de la red autorizada en el departamento donde se realizó la apuesta. Premios superiores: Es necesario dirigirse a los centros de servicios principales con el documento de identidad original. Tenga en cuenta que, por ley, a los premios de azar que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) se les aplica una retención por concepto de ganancia ocasional.