El sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de azar con mayor arraigo en la región norte de Colombia y que ha ganado popularidad en todo el territorio nacional, realiza su edición de este lunes 30 de marzo. Los apostadores, que noche tras noche confían en sus números de la suerte, esperan con expectativa el resultado que podría cambiar su realidad financiera.



El sorteo de La Caribeña Noche se juega de lunes a domingo. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el horario varía ligeramente según el día: de lunes a sábado es a las 10:30 p. m.; y domingos y festivos a las 8:30 p. m. Los resultados se transmiten en vivo a través del Canal Telecaribe. Además, los ciudadanos pueden consultar los números ganadores en las redes sociales oficiales de las concesionarias de apuestas y en portales informativos de confianza.



Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 30 de marzo de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de La Caribeña Noche?

La Caribeña nació como una respuesta a la necesidad de ofrecer un sorteo regional que capturara la esencia del Caribe colombiano. Con el tiempo, pasó de ser un juego local a un referente nacional. Su funcionamiento se basa en un sistema de cinco balotas: las cuatro primeras conforman el número principal y la quinta balota funciona como un incentivo adicional que, en ciertas modalidades de juego, permite aumentar el valor del premio si se acierta de forma simultánea.

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La mecánica de La Caribeña Noche es sencilla, lo que explica su éxito en los puntos de venta de redes como SuperGiros y Record. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). A diferencia de las loterías tradicionales que tienen un valor fijo por billete, el chance permite una gran flexibilidad. El jugador puede apostar desde montos mínimos (generalmente $500 pesos) hasta sumas más elevadas, dependiendo de su presupuesto. El premio potencial será proporcional al valor invertido: a mayor apuesta, mayor será la recompensa en caso de acierto.

Si la fortuna estuvo de su lado, el proceso de reclamación depende del monto obtenido:



Premios menores (inferiores a $500.000) : Puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado de la red donde realizó su apuesta con su documento de identidad y el tiquete original en buen estado.

: Puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado de la red donde realizó su apuesta con su documento de identidad y el tiquete original en buen estado. Premios mayores: Si el valor es considerable, deberá dirigirse a las oficinas principales de la red (como SuperGiros). Es requisito indispensable presentar el documento de identidad original y el formulario de juego.

Tenga en cuenta que, por ley, a los premios de azar superiores a cierto monto se les aplica una retención por concepto de Ganancias Ocasionales.

