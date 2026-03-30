Resultados Baloto y Revancha hoy, lunes 30 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este lunes 30 de marzo de 2026 se realizan los sorteos de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más representativos en Colombia, que concentran la atención de miles de apostadores por los millonarios premios acumulados. Como es habitual, la jornada se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, garantizando la confiabilidad de los resultados.



La transmisión del sorteo se lleva a cabo hacia las 11:00 p. m. a través de canales autorizados y plataformas digitales, donde los participantes pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas. Minutos después de finalizar el proceso, se publican los resultados oficiales para su verificación.



Resultados Baloto y Revancha del 30 de marzo de 2026

Una vez concluye el sorteo de esta jornada, se dan a conocer las combinaciones ganadoras:

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Baloto



Números: 20,29,21,04,17

Superbalota: 01

Revancha



Números: 02,05,18,37,02

Superbalota: 08

Se recomienda a los jugadores contrastar sus tiquetes únicamente con la información oficial y conservarlos en buen estado, ya que son el único soporte válido para reclamar premios.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

El Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación participa en el sorteo principal. Por su parte, la opción de Revancha permite que la misma apuesta ingrese automáticamente a un segundo sorteo, aumentando las probabilidades de ganar.

Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, lo que mantiene una constante expectativa entre los jugadores en todo el país.



¿Cuánto cuesta jugar y cómo reclamar?

El valor del tiquete para Baloto es de 6.000 pesos, mientras que la modalidad con Revancha tiene un costo de 9.000 pesos. Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas en Colombia.



Para reclamar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad. En el caso de premios mayores, se aplican retenciones de acuerdo con la normativa vigente.



Si el premio mayor no registra ganador en esta jornada, el acumulado continúa creciendo para el siguiente sorteo, incrementando el interés de los apostadores.

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Con este nuevo sorteo del 30 de marzo de 2026, Baloto y Revancha reafirman su lugar como dos de los juegos de azar más populares en Colombia, manteniendo la ilusión de miles de participantes que buscan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co