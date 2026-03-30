Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 30 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este lunes 30 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia por su dinámica basada en números y signos zodiacales. Como es habitual, miles de apostadores en todo el país permanecen atentos a la combinación ganadora que se define en la jornada nocturna.



El sorteo se lleva a cabo en el horario establecido para días entre semana, cerca de las 10:40 p.m., momento en el que inicia la extracción oficial. A partir de ese instante, los participantes pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados y verificar los resultados una vez finaliza el proceso.



Resultados Super Astro Luna del 30 de marzo de 2026

Tras concluir el sorteo y validarse la información oficial, se dan a conocer los resultados correspondientes a esta fecha:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Se recomienda a los jugadores consultar los resultados en plataformas oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.



¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna mantiene una mecánica sencilla que combina el azar con la elección personal. Cada jugador selecciona un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y lo asocia a uno de los doce signos del zodiaco. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar tanto el número como el signo en el orden exacto en que son anunciados durante el sorteo.

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Además, el sistema contempla premios por aciertos parciales, lo que permite ganar incluso si solo se coincide con el número o con el signo zodiacal.



¿Cómo participar y cuánto se puede ganar?

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados de venta de apuestas o a través de plataformas digitales habilitadas. El valor mínimo de participación es de 500 pesos colombianos y el máximo por jugada es de 10.000 pesos.

El plan de premios resulta atractivo para los jugadores, ya que el valor ganado depende del monto apostado y del tipo de acierto. En caso de acertar la combinación completa, el premio puede multiplicarse significativamente, lo que convierte a este sorteo en una opción popular dentro del mercado de juegos de suerte y azar.



Para reclamar un premio, es indispensable presentar el tiquete original junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto, pueden exigirse requisitos adicionales, como formularios o certificaciones bancarias.



Con este nuevo sorteo del 30 de marzo, el Super Astro Luna continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas para quienes buscan probar su suerte en Colombia, manteniendo la expectativa hasta el último momento en cada jornada.