Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 30 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este lunes 30 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, que cada semana reúne a miles de apostadores atentos a conocer la combinación ganadora. La jornada se desarrolla en medio de una alta expectativa, impulsada por su atractivo plan de premios y el reconocimiento que mantiene entre los jugadores.

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El sorteo se lleva a cabo bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia en cada una de las extracciones. Como es habitual, la transmisión se realiza en vivo en horario nocturno, permitiendo a los participantes seguir paso a paso el proceso y verificar los resultados una vez finaliza.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 30 de marzo de 2026

Tras concluir el sorteo de esta jornada, se publican los resultados oficiales correspondientes:



Número ganador: 6683

6683 Serie: 232

Las autoridades del juego recomiendan a los apostadores validar sus billetes únicamente con la información difundida en canales oficiales y conservarlos en buen estado, ya que constituyen el único soporte válido para reclamar premios.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se destaca por su amplio esquema de premios, encabezado por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. A esto se suman diferentes categorías adicionales que amplían las oportunidades de ganar:



Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300.000.000

Seco “La Guaca Secreta”: $100.000.000

Cinco secos de $20.000.000

Quince secos de $10.000.000

Treinta y dos secos de $6.000.000

Es importante tener en cuenta que los valores corresponden al pago por fracción, por lo que el monto final depende de la cantidad de fracciones adquiridas por el jugador.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Los interesados pueden adquirir sus billetes en puntos de venta autorizados en todo el país o a través de plataformas digitales habilitadas. En ambos casos, es fundamental verificar que el billete cuente con todos los datos correctos antes de participar en el sorteo.



Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado, junto con su documento de identidad. En el caso de premios mayores, el proceso incluye requisitos adicionales establecidos por la normativa vigente, así como la aplicación de descuentos legales.



Con este nuevo sorteo del 30 de marzo de 2026, la Lotería de Cundinamarca continúa consolidándose como una de las principales alternativas de juego en el país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar el número ganador.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co