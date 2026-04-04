En plena Semana Mayor, el sorteo del Sinuano Noche reafirma su posición como el juego de azar con mayor tradición en el Caribe colombiano. Este sábado 4 de abril de 2026, miles de apostadores aguardaron el sorteo que, además de generar ilusiones financieras, funge como un motor clave para el recaudo de recursos destinados a la salud pública, especialmente en el departamento de Córdoba.

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Resultados Sinuano Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026

Números ganadores : 9346

: 9346 La "Quinta" cifra: 1

¿Cómo es el plan de premios de Sinuano Noche?

El Sinuano ofrece flexibilidad total, permitiendo apuestas desde los $500 o $1.000 pesos. La recompensa se calcula según la modalidad elegida:



Modalidad Acierto Pago (por cada $1) Cuatro cifras Orden exacto $4.500 Tres cifras (Pleno) Últimas 3 cifras $400 Dos cifras (Pata) Últimas 2 cifras $50 La Uña Última cifra $5

Guía para ganadores de Sinuano Noche

Si su número resultó favorecido, siga estas directrices para asegurar el desembolso de su premio:

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Protección del tiquete: Es indispensable que el billete esté en perfecto estado. Documentos rotos, con tachaduras o ilegibles no serán aceptados para el trámite. Lugar de cobro: Menos de $1.000.000: En cualquier punto de la red autorizada (Record o SuperGIROS) dentro del departamento donde apostó.

En cualquier punto de la red autorizada (Record o SuperGIROS) dentro del departamento donde apostó. Premios mayores: Debe acudir a los centros de servicios principales con su documento de identidad original. Impuestos: Recuerde que, por ley, los premios que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) están sujetos a una retención por ganancia ocasional. Transparencia: El sorteo se emite diariamente por Telecaribe y plataformas digitales autorizadas, utilizando tecnología de balotas certificadas para garantizar igualdad de condiciones en cada extracción.