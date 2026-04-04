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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche realiza un nuevo sorteo en la noche de este sábado 4 de abril. Conozca los resultados EN VIVO y cómo reclamar los diferentes premios.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Resultados Sinuano Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores
Imagen de referencia del Sinuano Noche.
Archivo

En plena Semana Mayor, el sorteo del Sinuano Noche reafirma su posición como el juego de azar con mayor tradición en el Caribe colombiano. Este sábado 4 de abril de 2026, miles de apostadores aguardaron el sorteo que, además de generar ilusiones financieras, funge como un motor clave para el recaudo de recursos destinados a la salud pública, especialmente en el departamento de Córdoba.
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Resultados Sinuano Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026

  • Números ganadores: 9346
  • La "Quinta" cifra: 1

¿Cómo es el plan de premios de Sinuano Noche?

El Sinuano ofrece flexibilidad total, permitiendo apuestas desde los $500 o $1.000 pesos. La recompensa se calcula según la modalidad elegida:

ModalidadAciertoPago (por cada $1)
Cuatro cifrasOrden exacto$4.500
Tres cifras (Pleno)Últimas 3 cifras$400
Dos cifras (Pata)Últimas 2 cifras$50
La UñaÚltima cifra$5

Guía para ganadores de Sinuano Noche

Si su número resultó favorecido, siga estas directrices para asegurar el desembolso de su premio:

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  1. Protección del tiquete: Es indispensable que el billete esté en perfecto estado. Documentos rotos, con tachaduras o ilegibles no serán aceptados para el trámite.

  2. Lugar de cobro:

    • Menos de $1.000.000: En cualquier punto de la red autorizada (Record o SuperGIROS) dentro del departamento donde apostó.
    • Premios mayores: Debe acudir a los centros de servicios principales con su documento de identidad original.
  3. Impuestos: Recuerde que, por ley, los premios que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) están sujetos a una retención por ganancia ocasional.
  4. Transparencia: El sorteo se emite diariamente por Telecaribe y plataformas digitales autorizadas, utilizando tecnología de balotas certificadas para garantizar igualdad de condiciones en cada extracción.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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