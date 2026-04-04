En plena Semana Mayor, el sorteo del Sinuano Noche reafirma su posición como el juego de azar con mayor tradición en el Caribe colombiano. Este sábado 4 de abril de 2026, miles de apostadores aguardaron el sorteo que, además de generar ilusiones financieras, funge como un motor clave para el recaudo de recursos destinados a la salud pública, especialmente en el departamento de Córdoba.
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Resultados Sinuano Noche hoy, sábado 4 de abril de 2026
- Números ganadores: 9346
- La "Quinta" cifra: 1
¿Cómo es el plan de premios de Sinuano Noche?
El Sinuano ofrece flexibilidad total, permitiendo apuestas desde los $500 o $1.000 pesos. La recompensa se calcula según la modalidad elegida:
|Modalidad
|Acierto
|Pago (por cada $1)
|Cuatro cifras
|Orden exacto
|$4.500
|Tres cifras (Pleno)
|Últimas 3 cifras
|$400
|Dos cifras (Pata)
|Últimas 2 cifras
|$50
|La Uña
|Última cifra
|$5
Guía para ganadores de Sinuano Noche
Si su número resultó favorecido, siga estas directrices para asegurar el desembolso de su premio:
- Protección del tiquete: Es indispensable que el billete esté en perfecto estado. Documentos rotos, con tachaduras o ilegibles no serán aceptados para el trámite.
Lugar de cobro:
- Menos de $1.000.000: En cualquier punto de la red autorizada (Record o SuperGIROS) dentro del departamento donde apostó.
- Premios mayores: Debe acudir a los centros de servicios principales con su documento de identidad original.
- Impuestos: Recuerde que, por ley, los premios que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) están sujetos a una retención por ganancia ocasional.
- Transparencia: El sorteo se emite diariamente por Telecaribe y plataformas digitales autorizadas, utilizando tecnología de balotas certificadas para garantizar igualdad de condiciones en cada extracción.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL