Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026: números ganadores

El popular juego de azar realizado en la Costa Caribe colombiana presentó una nueva combinación en su edición nocturna. Miles de apostadores en todo el país esperan la confirmación oficial para verificar si sus boletos coinciden con la cifra seleccionada en las balotas.



¿Qué número cayó en el Sinuano Noche?

Los jugados en el más reciente sorteo de esta modalidad nocturna arrojaron la combinación ganadora para las cuatro cifras habituales. A continuación, se detallan las cifras obtenidas en las balotas oficiales:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Para los apostadores que juegan modalidades de tres o dos aciertos, es clave verificar la coincidencia estricta en el mismo orden de izquierda a derecha con el tiquete impreso.



Pasos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Si su boleto resulta favorecido en la combinación del día, debe seguir un procedimiento estandarizado para hacer efectivo el cobro del dinero. Las personas ganadoras disponen de un plazo máximo fijado por la normativa nacional de juegos de suerte y azar para tramitar el incentivo.



Presentación del tiquete original: El boleto físico es el único documento válido para acreditar la jugada. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura del código de barras o los números.

El boleto físico es el único documento válido para acreditar la jugada. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura del código de barras o los números. Documento de identidad: Para premios menores a cierto monto basta con presentar la cédula de ciudadanía original. Para sumas elevadas, las terminales autorizadas solicitan fotocopia ampliada del documento oficial.

Para premios menores a cierto monto basta con presentar la cédula de ciudadanía original. Para sumas elevadas, las terminales autorizadas solicitan fotocopia ampliada del documento oficial. Diligenciamiento de formularios: En cobros de cuantías considerables, el ganador debe completar el formato SIPLAFT para el control del lavado de activos y origen de fondos.

Es indispensable acudir exclusivamente a los puntos de venta autorizados o a las sedes de las empresas concesionarias en la región para iniciar la validación del incentivo económico.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales en Colombia

En Colombia, todos los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las normativas tributarias vigentes fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Al momento de cobrar el dinero, la entidad pagadora efectúa los descuentos correspondientes según el monto alcanzado.



Impuesto a las ganancias ocasionales: Los premios que superen el tope mínimo estipulado por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención automática de alrededor del 20 % sobre el valor total obtenido.

Los premios que superen el tope mínimo estipulado por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención automática de alrededor del 20 % sobre el valor total obtenido. Descuento en la fuente: El valor entregado al comprador ya descuenta de forma directa esta obligación fiscal, por lo cual el ganador recibe el monto neto computable en sus cuentas.

El valor entregado al comprador ya descuenta de forma directa esta obligación fiscal, por lo cual el ganador recibe el monto neto computable en sus cuentas. Declaración de renta: Quienes superen los umbrales de ingresos habituales u ocasionales durante el año gravable deberán registrar la cifra recibida dentro de su reporte anual ante la administración tributaria.

Importancia de jugar de manera legal y autorizada

Comprar incentivos en puestos o distribuidores avalados garantiza la transparencia de las balotas y asegura el desembolso oportuno de los incentivos. Los operadores del Sinuano Noche cuentan con las licencias requeridas para la comercialización de este tipo de productos.



Aporte a la salud pública: Una fracción significativa del dinero recaudado por las apuestas legales en Colombia se destina directamente a la financiación del sistema de salud y la atención pública en los departamentos.

Una fracción significativa del dinero recaudado por las apuestas legales en Colombia se destina directamente a la financiación del sistema de salud y la atención pública en los departamentos. Supervisión de Coljuegos: La empresa administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar vigila que los sorteos se efectúen con baloteras certificadas y procesos auditados en tiempo real.

La empresa administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar vigila que los sorteos se efectúen con baloteras certificadas y procesos auditados en tiempo real. Protección al consumidor: Al participar en modalidades reguladas, el usuario cuenta con el respaldo de las autoridades frente a cualquier reclamo, pérdida del tiquete o inconveniente con los puntos de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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