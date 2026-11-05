¿Cuándo es el Black Friday en Colombia? Estas son las fechas clave de descuentos en noviembre

Noviembre entró en su recta decisiva para el comercio en Colombia con la llegada de las principales jornadas de descuentos del año. Miles de consumidores ya comenzaron a buscar ofertas en tecnología, electrodomésticos, moda, viajes y artículos para el hogar, mientras las grandes cadenas comerciales preparan campañas que se extenderán durante varias semanas. Aunque el Black Friday se ha convertido en una de las fechas más esperadas por compradores y comercios, la temporada de promociones no se limita a un solo día. Varias empresas anunciaron eventos propios que arrancan desde mediados de noviembre y se prolongarán incluso hasta los primeros días de diciembre, en una estrategia que busca captar a los consumidores antes de la temporada navideña.



Black Friday en Colombia 2026: ¿cuándo será?

El Black Friday 2026 se celebrará el próximo viernes 27 de noviembre, una jornada comercial en la que decenas de marcas y establecimientos ofrecerán descuentos en diferentes categorías de productos. Tradicionalmente, esta fecha es aprovechada por los consumidores para adelantar las compras de Navidad o adquirir productos de alto valor con precios reducidos. Las promociones suelen concentrarse en celulares, computadores, televisores, consolas de videojuegos, electrodomésticos, ropa, calzado y accesorios.

Sin embargo, el Black Friday no es una jornada regulada por el Estado colombiano ni tiene una organización centralizada. Cada establecimiento define si participa, cuáles productos incluye y durante cuánto tiempo mantendrá las promociones.



Descuentos en noviembre: las cadenas que ya anunciaron promociones

Aunque la fecha principal será el 27 de noviembre, varias compañías confirmaron campañas anticipadas para captar compradores durante gran parte del mes. Entre las jornadas anunciadas hasta el momento se encuentran:



Éxito: del 13 de noviembre al 2 de diciembre.

Falabella: del 17 de noviembre al 2 de diciembre.

Black Days de Alkosto: del 20 de noviembre al 5 de diciembre, incluyendo promociones en Ktronix y Alkomprar.

Colombia de Compras Black Days, impulsado por Acecolombia: del 27 al 29 de noviembre.

Bylmo: del 29 de octubre al 2 de diciembre.

A estas campañas podrían sumarse otras marcas nacionales e internacionales que habitualmente participan en la temporada de descuentos, aunque sus fechas pueden variar dependiendo de cada estrategia comercial.



Cyber Monday: la otra gran fecha de descuentos de noviembre

Tras el Black Friday llegará el Cyber Monday, programado para el lunes 30 de noviembre de 2026. Esta jornada está enfocada principalmente en las compras digitales y suele reunir promociones especiales en comercio electrónico. Durante esta fecha, las empresas acostumbran a reforzar las ofertas en tecnología, dispositivos móviles, viajes, artículos para el hogar y productos de alta demanda en internet. Además, muchas promociones del Black Friday suelen extenderse hasta el Cyber Monday para mantener el flujo de ventas.

Publicidad

Con el Black Friday del 27 de noviembre y el Cyber Monday del 30 de noviembre, el comercio colombiano se prepara para una de las temporadas de ventas más importantes del año, en medio de una creciente competencia entre grandes superficies, marcas especializadas y plataformas de comercio electrónico.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL