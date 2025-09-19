Super Astro Sol resultados del viernes 19 de septiembre de 2025: estos son los números ganadores

Publicidad
El viernes 19 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo 5240 del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Este sorteo, que combina el tradicional juego de chance con elementos astrológicos, se realizó como es habitual a las 4:00 p. m. y dejó múltiples ganadores en distintas categorías. El evento fue transmitido en vivo por plataformas digitales y canales autorizados, permitiendo a los participantes seguir el desarrollo del sorteo Super Astro Sol en tiempo real.
En esta jornada, los apostadores que acertaron la combinación completa —cuatro cifras en orden más el signo zodiacal correspondiente— recibieron el premio mayor, equivalente a 42.000 veces el valor apostado. También se otorgaron premios menores a quienes acertaron tres o dos cifras junto con el signo zodiacal, con pagos de 1.000 y 100 veces lo apostado, respectivamente.
Super Astro Sol es un juego de azar autorizado por Coljuegos, la entidad reguladora de juegos en Colombia. Su mecánica se basa en la selección de una combinación de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
El jugador puede elegir libremente tanto los números como el signo zodiacal, sin necesidad de que este último coincida con su signo personal. También existe la opción de realizar una apuesta automática, en la que el sistema selecciona los números y el signo de manera aleatoria.
Una característica distintiva de Super Astro Sol es que permite al jugador definir el valor de su apuesta. El monto mínimo es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo permitido por tiquete es de $10.000 pesos. Esta flexibilidad hace que el juego sea accesible para una amplia gama de participantes. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se publican en portales oficiales y medios de comunicación especializados.
Los tiquetes de Super Astro Sol pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A., y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté debidamente autorizado y que el tiquete emitido contenga todos los datos correctos: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.
El plan de premios de Super Astro Sol es uno de los más atractivos del mercado colombiano:
Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.
