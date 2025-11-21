Este es el precio del carro Tesla más barato que llegó a Colombia: ¿dónde lo venderán?

Tesla sorprendió con su llegada a Colombia. El pasado 20 de noviembre, la noticia y el anuncio sobre la apertura de su primer concesionario en tierras cafeteras se dio a conocer a través de Karen Scarpetta, la country manager de esta reconocida compañía. Aunque se tienen mayores planes de crecimiento y expansión, por el momento se sabe que el primer concesionario de la compañía se abrirá en el centro comercial Andino de Bogotá, mismo lugar en el que se hizo la inauguración y celebración de la llegada de esta marca a la nación.

No obstante, pese a que Tesla ya cuenta oficialmente con una sede a nivel nacional, no todos los automóviles que ofrece la compañía se encuentran disponibles para ser adquiridos por los colombianos. Inicialmente, la entidad ha dado a conocer que, por ahora, en el país solo podrán adquirirse dos de sus referencias más queridas; se trata entonces de los modelos Y y 3, los cuales desde ya se pueden reservarse a través de la página oficial de vehículos eléctricos. Se estima que para el primer trimestre de 2026 estos autos que se reserven empiecen a llegar a territorio nacional.

Ya se dijo lo más fácil: Tesla llegó a Colombia, tendrá su primera sede en el centro comercial Andino e inicialmente comercializará dos tipos de vehículos de su amplio portafolio, pero no hemos abarcado la cuestión económica. ¿cuánto cuesta adquirir un vehículo Tesla en el país? ¿Qué gama de precios manejan y cuáles son las principales características de cada uno de los autos que ofrecerá la compañía aquí en Colombia? Esto se sabe.



Tesla Model 3: ¿cuánto cuesta en Colombia y qué características tiene?

Según información obtenida de la página oficial de Tesla en Colombia, el Tesla Model 3 es uno de los vehículos estrella de la compañía y, por ahora, el más barato que llegó al país. Cuenta con un interior premium con todo tipo de configuraciones personalizables y un manejo silencioso. En cuanto a su interior, posee un diseño minimalista, elegante, incluyendo además una iluminación ambiental con asientos ventilados y un vidrio acústico que evita que ingrese todo tipo de ruido externo.



Respecto a la tecnología integrada, el Tesla posee dos pantallas, incluyendo una central de 15.4 pulgadas de "gran capacidad de respuesta" que permite controlar las funciones de conducción, navegar y hacer todas las configuraciones de cabina necesarias. "Cuando te acerques, tu Model 3 abrirá automáticamente la puerta del conductor, hará los ajustes según tu configuración de manejo preferida y sincronizará tu música. Solo súbete y maneja", se lee en el sitio web de la marca.



Los precios de este vehículo oscilan entre los $109.990.000 y los $164.990.000, de acuerdo con el tipo de tracción, autonomía, velocidad máxima y tiempo en pasar de los 0 a los 100 kilómetros por hora. Estas son las diferencias específicas de cada tipo de vehículo:



Característica Model 3 Model 3 Gran Autonomía Model 3 Performance Tracción Trasera (Rear-Wheel Drive) Total (Dual Motor All-Wheel Drive) Total (Dual Motor All-Wheel Drive) Autonomía (WLTP) 520 km 629 km 528 km Velocidad Máxima 201 km/h 201 km/h 262 km/h 0-100 km/h 6,1 s 4,4 s 3,3 s Precio (en pesos colombianos) $ 109.990.000 $ 139.990.000 $ 164.990.000

Tesla Model Y: ¿cuánto cuesta en Colombia y qué características tiene?

Por otro lado, el Tesla Model Y solo se ofrece en dos versiones aquí en Colombia. La más reciente versión Performance del Model Y no está listada como una opción seleccionable en la configuración específica para Colombia, por lo que no se incluiría entre las opciones que tienen los colombianos a la hora de comprar un vehículo.

A nivel general, el diseño interior del Model Y está centrado en la comodidad y la capacidad, ofreciendo un interior de cinco asientos con opciones de acabado premium. En el apartado tecnológico, el vehículo incluye de serie el Control de crucero en tráfico y una prueba de 30 días de Conectividad Premium. Además, los usuarios tienen la opción de adquirir la función de Capacidad Full Self-Driving, una característica que habilita al vehículo para conducirse de forma autónoma en ciertas condiciones con supervisión activa del conductor, dependiendo del desarrollo de las funciones y la aprobación regulatoria.



Característica Model Y (Tracción Trasera) Model Y Gran Autonomía Tracción Trasera (Rear-Wheel Drive) Total (Dual Motor All-Wheel Drive) Autonomía (WLTP) 466 km 533 km Velocidad Máxima 201 km/h 217 km/h 0-100 km/h 6,9 s 5,0 s Precio (en pesos colombianos) $ 119.990.000 $ 144.990.000

Para todos los modelos descritos en este artículo debe tener en cuenta que si desea integrar la opción de conducción autónoma total, la cual se integraría en actualizaciones futuras acorde con información de la página oficial de Tesla, deberá pagar un valor de 32 millones de pesos adicionales a los precios previamente expuestos. El cambio de colores también funciona bajo una lógica similar.



Cambios de color involucran pago adicional

Tenga en cuenta que los precios previamente expuestos se calcularon con base en el color original del vehículo (gris grafito). En caso de que el comprador desee otra tonalidad de las seis opciones que ofrece la compañía, deberá pagar una suma adicional de la siguiente manera:



Blanco perla multicapa: incremento de 4.000.000 de pesos.

Azul metálico: incremento de 4.000.000 de pesos.

Diamante negro: incremento de 4.000.000 de pesos.

Rojo ultra: incremento de 6.000.000 de pesos.

Plata metálico: incremento de 6.000.000 de pesos.

El color interior de los vehículos también varía de acuerdo con el pago. El precio original previamente expuesto incluye un interior y silletería de color negro. En contraste, si desea un interior que mezcle colores negros con silletería blanca, deberá pagar un excedente de 4.000.000 de pesos.

