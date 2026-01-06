En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 6 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 6 de enero de 2026: números ganadores

Un nuevo sorteo de la Caribeña Día se lleva a cabo este viernes. Conozca EN VIVO los resultados del último sorteo y las formas en las que se pueden reclamar los premios.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de ene, 2026
Caribeña Día 10 de diciembre de 2025: resultados, números ganadores
Caribeña Día 6 de enero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Archivo/Getty Images

Este martes, 6 de enero de 2026, se realizará un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos más representativos en la región Caribe de Colombia. Durante la transmisión en vivo, el sistema seleccionará las cuatro cifras ganadoras en tiempo real. Se recomienda seguir el sorteo con atención, ya que podría convertirse en el próximo ganador.

Resultados Caribeña Día último sorteo martes 6 de enero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día04 enero 20264379
Caribeña Noche04 enero 20267643
Caribeña Día03 enero 20269255
Caribeña Noche03 enero 20260709
Caribeña Día02 enero 20268863
Caribeña Noche02 enero 20261180
Caribeña Día01 enero 20266994
Caribeña Noche01 enero 20261652
Caribeña Día31 diciembre 20259186
Caribeña Noche31 diciembre 20256879
Caribeña Día30 diciembre 20259244
Caribeña Noche30 diciembre 20254388
Caribeña Día29 diciembre 20250097
Caribeña Noche29 diciembre 20250476
Caribeña Día28 diciembre 20256168
Caribeña Noche28 diciembre 20250348
Caribeña Día27 diciembre 20259111
Caribeña Noche27 diciembre 20257332
Caribeña Día26 diciembre 20259954
Caribeña Noche26 diciembre 20258830
Caribeña Día25 diciembre 20259039
Caribeña Noche25 diciembre 20258379
Caribeña Día24 diciembre 20259549
Caribeña Noche24 diciembre 20258254
Caribeña Día23 diciembre 20251066
Caribeña Noche23 diciembre 20255427
Caribeña Día22 diciembre 20252375
Caribeña Noche22 diciembre 20252463

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día están diseñadas para ajustarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos, lo que facilita la participación sin afectar significativamente las finanzas personales.En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):

  • Premios menores a 48 UVT: se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
  • Premios superiores a 182 UVT: se exige, además de los requisitos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, es necesario adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

