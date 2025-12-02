Clientes de este banco ahora podrán retirar dinero en todas las tiendas D1 en Colombia

Clientes de reconocido banco en Colombia ahora cuentan con una nueva alternativa para retirar dinero en efectivo sin necesidad de acudir a una oficina bancaria o a un cajero automático. Se trata del banco BBVA, que a partir de una alianza con la cadena de tiendas D1, sus usuarios podrán realizar retiros con su tarjeta débito en los más de 2.700 puntos de esta cadena distribuidos en el país.

Según lo explicado por el ente bancario, este anuncio permitirá a sus clientes "realizar retiros de dinero con la tarjeta débito BBVA en todos los establecimientos a nivel nacional". La medida ampliaría la red de corresponsales bancarios de la entidad y facilitaría el acceso al efectivo en municipios y zonas donde no siempre están a disposición de usuarios las oficinas o cajeros automáticos.



Clientes de BBVA podrán retirar dinero en Tiendas D1

De acuerdo con la información entregada por la entidad financiera, los clientes de cuentas de ahorro y corrientes podrán retirar hasta $700.000 por transacción, con un tope máximo diario de $2.100.000. El número de operaciones permitidas es de tres retiros por día, siempre sujeto a la disponibilidad de efectivo en cada punto. El costo por cada transacción dependerá de las condiciones específicas del producto que tenga el usuario con el banco.

"Esta expansión de la red permitirá a los usuarios tener acceso al efectivo de manera más rápida, cercana y conveniente, eliminando la necesidad de desplazarse a oficinas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de BBVA para apoyar la bancarización y ofrecer opciones que respondan a las necesidades cambiantes de sus usuarios, consolidando su posición como un banco cercano e innovador", indicó la entidad financiera en un comunicado.



Con la vinculación de D1 como corresponsal bancario, BBVA alcanza una red aproximada de 60.000 puntos habilitados en todo el territorio nacional, fortaleciendo su cobertura especialmente en zonas rurales, intermedias o de difícil acceso. Según la entidad, esta ampliación busca ofrecer a los clientes mayor cercanía y reducir los desplazamientos hacia oficinas físicas, lo que resulta clave para quienes viven en municipios donde no hay sucursales bancarias.



¿Cómo funcionarían los corresponsales bancarios en D1?

Para poder usar este servicio en Tiendas D1, el usuario recibirá el comprobante del retiro una vez sea efectuada la transacción, bien sea en formato físico o a través de un mensaje de texto enviado al número de celular registrado. Para esto, los clientes deben tener habilitada la opción de retiro por corresponsal bancario y contar con las autorizaciones activas tanto en la app de BBVA como en su banca virtual BBVA Net.



Además del retiro con tarjeta, los corresponsales bancarios permiten realizar otras operaciones como consignaciones a cuentas BBVA, pagos de tarjetas de crédito, cancelación de préstamos, pago de facturas y compra de productos. En algunos casos, las transacciones pueden alcanzar montos de hasta 9 millones de pesos, dependiendo del tipo de operación y de los topes establecidos para cada punto. Cada corresponsal cuenta con un límite diario de operaciones que también está sujeto a su disponibilidad de cupo.

BBVA recordó que, aunque las transacciones se realizan en comercios aliados, la entidad financiera continúa siendo plenamente responsable por los servicios prestados a través del corresponsal bancario. Los establecimientos D1 no están autorizados para ofrecer servicios financieros por cuenta propia ni para cobrar valores adicionales por los retiros. Además, el banco solo está obligado a atender las operaciones en la medida en que el corresponsal cuente con el efectivo disponible en el momento de la solicitud.

Para los usuarios que no tienen la tarjeta débito consigo, BBVA mantiene activa la opción de "retiro sin tarjeta", que se puede generar desde la aplicación móvil. En este caso, el cliente debe acercarse al corresponsal, suministrar su tipo y número de documento, el valor a retirar y el token generado previamente en la app. Una vez verificados los datos, el comercio entrega el efectivo y el comprobante de la operación.

El banco también recordó que, a través de la aplicación móvil y BBVA Net, los usuarios pueden realizar transferencias entre cuentas del mismo banco y de otras entidades, consultar saldos, ubicar cajeros automáticos, pagar tarjetas de crédito, créditos de consumo y facturas, sin restricciones de horario. Asimismo, quienes aún no tienen una cuenta pueden abrirla de manera digital únicamente con su cédula.



Recomendaciones de seguridad para retirar dinero en D1

La entidad también recordó una serie de recomendaciones de seguridad para el uso de la tarjeta débito en este tipo de operaciones, tales como:



No compartir la clave personal.

Evitar que otras personas observen su clave al momento de digitarla.

No responder a comunicaciones en las que se le solicite información confidencial.

Cambiar periódicamente las contraseñas.

No perder de vista la tarjeta durante la transacción y solicitar siempre el soporte del retiro.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co