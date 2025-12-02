En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Clientes de este banco ahora podrán retirar dinero en todas las tiendas D1 en Colombia

Clientes de este banco ahora podrán retirar dinero en todas las tiendas D1 en Colombia

La cadena de tiendas permitirá a los clientes del banco realizar retiros de efectivo con su tarjeta débito en establecimientos de esta marca a nivel nacional. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Clientes de este banco ahora podrán retirar dinero en todas las tiendas D1 en Colombia
Clientes de reconocido banco en Colombia ahora cuentan con una nueva alternativa para retirar dinero. -
Getty Images/ Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad