Apagón en Refinería de Cartagena por una falla eléctrica: ¿afecta distribución de combustibles?

A través de un comunicado, Ecopetrol informó que se presentó un apagón en la Refinería de Cartagena, la más importante de Colombia, durante este domingo 15 de marzo.

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El hecho se ocasionó por una afectación en el suministro de energía eléctrica de la planta ubicada en el Caribe.



“No se altera el suministro de combustible”

De acuerdo con lo reportado por Ecopetrol, el apagón en la Refinería de Cartagena “produjo el apagado de las unidades de proceso”.

No obstante, agrega, “este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, dado que la Refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional”.



Aseguró que “una vez se reportó la situación, la Empresa activó el plan de contingencia con el fin de atender oportunamente lo sucedido y trabajar para el restablecimiento de las unidades que quedaron fuera de servicio. Al momento, se encuentran en modo seguro y energizadas”.



Asimismo, destacó que “el hecho no generó afectaciones a personas ni a la infraestructura de la Refinería”.

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Ecopetrol indicó que “las causas del evento serán objeto de investigación” para evitar que situaciones como esta se repitan.

La situación en la Refinería de Cartagena se dio semanas después de que Ecopetrol publicara de su informe de resultados de 2025, que mostró una caída del 39% en sus ganancias.

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Las utilidades netas de la compañía petrolera marcaron su tercer año consecutivo a la baja y registraron su menor nivel desde la pandemia al sumar unos 2.400 millones de dólares en 2025, en medio de una baja en los precios internacionales del petróleo.

"El 78% de la caída de las utilidades la explica la caída del precio Brent", referencia para Colombia, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien actualmente enfrenta un proceso por tráfico de influencias por irregularidades en la compra de un apartamento, negocio que tendría una posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

Roa no aceptó los cargos imputados. La investigación señala que, al parecer, la presunta influencia del empresario tiene que ver con decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, una filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.

El caso se centra en la compraventa de un apartamento en Bogotá que pertenecía a la empresa Princeton International Holding, vinculada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono.

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Roa, quien asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, ha negado irregularidades y sostiene que la compra del inmueble se realizó con recursos propios y dentro de la legalidad. Antes de ser nombrado presidente de la compañía, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cargo por el que también fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña.

Ecopetrol es la principal empresa de Colombia. Sus ingresos representan el 15% del presupuesto anual del Estado.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP