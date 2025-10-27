En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Propuesta impuesto del 1,5% a Nequi, Daviplata y más billeteras: cuánto pagaría por enviar $1 millón

Propuesta impuesto del 1,5% a Nequi, Daviplata y más billeteras: cuánto pagaría por enviar $1 millón

El Ministerio de Hacienda presentó el borrador del decreto que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las transacciones en billeteras digitales. Así serían los descuentos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Impuesto del 1,5 % a Nequi y Daviplata: quién lo paga y cómo se calcula
Impuesto del 1,5 % a Nequi, Daviplata y más billeteras digitales: quién lo paga y cómo se calcula -
Nequi - Daviplata - Getty Images

