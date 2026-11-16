Tunja es considerada una de las capitales más tranquilas de Colombia y con indicadores de seguridad notoriamente bajos, sin embargo, un caso a inicio de 2026 causó conmoción. Erika Jimena Moreno Varón, una joven madre de 22 años y trabajadora de un restaurante local, fue vista con vida por última vez la tarde del 29 de diciembre de 2025.

Aquella mañana, Erika se despidió de su padre en el barrio Ciudad Jardín para dirigirse a su jornada laboral. Su padre, José Faustino Moreno, recordó en El Rastro cómo fue esa última despedida: "Ella se levantó como tipo 5:30, 6 de la mañana... Me dio un abrazo, un beso y se fue, como lo hacía todos los días...la niña sí se puso a llorar, que quería que la mamá la abrazara". Por su parte, Sandra Patricia Vargas, propietaria del asadero donde la joven laboraba desde hacía cuatro meses, confirmó que cumplió su turno con normalidad: "Erika era una niña muy bien, era muy noble, muy sencilla, muy humilde... Ella vino muy bien, bien contenta. Incluso ella me dijo que si la necesitaba para trabajar el 31, le dije que sí".

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Sin embargo, al siguiente día, el 30 de diciembre, Erika no llegó a su trabajo. A través de mensajes de texto enviados desde su celular, justificaban su ausencia afirmando que había tenido un inconveniente con su hija de 2 años. Las dudas aumentaron cuando la joven tampoco respondió a las llamadas telefónicas directas de sus familiares ni acudió a la cena del 31 de diciembre en la casa de su mamá.



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José Faustino Moreno comenzó a sospechar que los mensajes de texto que recibía no eran redactados por su hija, entre otras, porque ella no solía escribir sino llamarlo: "Me respondía en texto, escribiendo, no más... De ahí para adelante dije ‘no es ella, ese celular alguien lo está manipulando, alguien tiene ese celular’". Tras la zozobra de las festividades, la mamá de la joven pidió a su familia interponer la denuncia por desaparición.



El macabro hallazgo

La noche del domingo 4 de enero de 2026, siete días después de la desaparición, José Faustino acudió junto a patrulleros de la Policía Nacional al apartamento en donde vivía Erika, ubicado en el barrio Libertador, al suroccidente de Tunja. Al golpear repetidamente y no obtener respuesta, las autoridades ingresaron a la vivienda de tres pisos con una copia de las llaves facilitada por los propietarios.

En el interior de la residencia se registraron detalles desconcertantes: las luces estaban encendidas, el televisor permanecía prendido y en la cocina había comida recién servida. Al revisar una habitación pequeña destinada a las cosas de la pequeña hija de la víctima, las autoridades y el padre hicieron el aterrador hallazgo.

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"Allá veo un cuerpo, una zapatilla, digo: 'son las de mi hija, mi hija está ahí'", relató el padre. Minutos después, confirmó la tragedia vía telefónica a sus allegados: "Nos mataron la niña".

El subintendente Hernán García, investigador criminal de la Sijín, describió la escena encontrada por los peritos: "Encontramos el cuerpo de Erika Jimena en la habitación de la hija. Fue un olor putrefacto, un olor fuerte, ya que el cuerpo estaba en alto estado de descomposición". El cadáver yacía en el piso, cubierto por una gran cantidad de prendas de vestir y juguetes de la niña. El dictamen de Medicina Legal determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica por sofocación superior, fijando la fecha del asesinato el mismo 29 de diciembre de 2025.



Siete días conviviendo con el cadáver

Las investigaciones judiciales y el análisis de 216 horas de grabaciones de cámaras de seguridad permitieron reconstruir los hechos e identificar al autor del crimen: Walter Camilo Medina Rojas, pareja sentimental de la joven y padre de su hija.

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Las cámaras registraron a Erika ingresando al inmueble hacia las 5:00 p. m. del 29 de diciembre. En la vivienda ya la esperaba Medina Rojas, quien había ingresado desde las 4:00 a. m. del día anterior. Treinta minutos después del ingreso de Erika, el hombre salió de la casa observando precavidamente a ambos lados.

Durante los siguientes siete días, mientras la familia buscaba desesperadamente a la joven, Medina Rojas mantuvo su rutina cotidiana, entrando y saliendo del apartamento donde reposaba el cuerpo. El subintendente Hernán García detalló la conducta del agresor: "Durante todo el análisis de los 7 días logramos establecer que Walter Camilo salía de la casa, iba a trabajar y después regresaba nuevamente a la casa en horas de la tarde". Incluso, la noche del 31 de diciembre salió a celebrar el Año Nuevo con amigos y familiares, regresando a las 2:00 a. m. a dormir al inmueble.

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Ante la frialdad del agresor, la mamá de Erika expresó el dolor de su familia: "Como un demente, como un sádico, la verdad no tiene nombre y mi niña no era mala para que hubiera tenido esa muerte así de horrible".



Captura y condena

Tras el hallazgo del cuerpo, el agresor huyó hacia Bogotá. Las autoridades realizaron rastreos técnicos a su línea telefónica mediante búsquedas selectivas en bases de datos, lo que permitió ubicarlo en el barrio Granada, en Bogotá. Quince días después del hallazgo, uniformados de la Policía hicieron efectiva la orden de captura. José Faustino Moreno recordó la llamada en la que le notificaron el arresto: "Un descanso, un alivio".

El 12 de marzo de 2026, durante la audiencia virtual de sentencia ante el Juez Quinto Penal del Circuito de Tunja, Carlos Eduardo Bórquez Caro, Walter Camilo Medina Rojas se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su responsabilidad a título de autor en el delito de feminicidio agravado. Según versiones de la familia, el sujeto agredía física y psicológicamente constantemente a Erika.

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El juzgado avaló la pena de 375 meses de prisión (31 años y 3 meses), los cuales cumple en la cárcel de máxima seguridad El Barne, en Cómbita (Boyacá). Erika Jimena Moreno Varón fue sepultada el 7 de enero de 2026 en el cementerio de Soracá.