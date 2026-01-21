La fría confesión desde prisión de hombre que mató a tres miembros de una familia en Huila

El municipio de Campoalegre, en el departamento del Huila, fue escenario de un suceso que dejó perplejos a sus habitantes en septiembre de 2021. Un tiroteo en el barrio Panamá terminó con la vida de tres miembros de una misma familia, un hecho que no solo conmocionó a la comunidad, sino que desencadenó una intensa búsqueda del responsable por parte de las autoridades.

El agresor, identificado como Cristian Fabián Moreno Lozano, alias ‘La Rata’, era un amigo cercano de las víctimas. Tras ser capturado y condenado a 40 años de prisión, rompió el silencio en El Rastro, donde reveló detalles de lo ocurrido desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.



Un triple homicidio sacudió a los habitantes en Campoalegre

La tranquilidad del pueblo se vio interrumpida la tarde del domingo 26 de septiembre de 2021 por el sonido de varios disparos. Según el subintendente Giovanni Andrade, investigador de la Sijín del Huila, la Policía fue alertada mediante llamadas telefónicas que informaban sobre una balacera. En medio del caos, Brayan Ramírez, familiar de las víctimas y testigo presencial, intentó salvar a uno de sus seres queridos llevándolo en su motocicleta hacia el hospital.

"Yo recogí a mi tío Luis Ángel, lo bajé y él se me murió en los brazos. Cuando fui al hospital, pues me dijeron que no, que ninguno de ellos había sobrevivido", relató Brayan sobre los angustiantes minutos posteriores al ataque.



Las víctimas fueron identificadas como Maricel Nieves Enríquez, de 51 años; su hijo Luis Ángel Gómez Enríquez, de 24 años; y Juan David Castro Lavao, de 23 años, quien era yerno de Maricel. Los tres cuerpos presentaban una característica común que evidenciaba la sevicia del atacante: cada uno había sido asesinado con un disparo certero en la cabeza.



El homicida que "comía en el mismo plato"

Lo más impactante para la familia Gómez Enríquez fue descubrir que el autor de la masacre pertenecía a su círculo más cercano. Cristian Moreno, de 27 años, había crecido en el mismo barrio y sostenía una relación de amistad de años con las víctimas.



“Él fue criado con nosotros, comía en el mismo plato que nosotros. Éramos amigos del alma”, afirmó una familiar a El Rastro.

La hipótesis del ataque surgió gracias a la colaboración de los testigos. Jurly Alejandra, hija de Maricel, recordó que Cristian llegó a la vivienda reclamando por un supuesto insulto hacia su hija de siete años.

"Estábamos ahí con mi esposo, cuando de un momento para otro, él le dice a mi hermano que por qué le había insultado a la hija. Mi hermano, es muy respetuoso y calmado, le dice: ‘Cristian, yo en ningún momento he insultado a su hija, no tengo por qué estar insultándola’".



Una cuarta víctima

Tras cometer el triple crimen, alias ‘La Rata’ huyó hacia una zona boscosa, lo que impidió su captura inmediata. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por información que condujera a su paradero. Sin embargo, dos meses después, su nombre volvió a aparecer tras el asesinato de un motociclista identificado como William Pérez Noguera, ocurrido en la vía entre Campoalegre y Hobo.

Según la investigación, la víctima fue interceptada mientras almorzaba a un costado de la carretera. Al oponerse al robo de su motocicleta, Cristian le disparó en dos ocasiones, causándole la muerte horas después en un hospital de Neiva. Con este hecho, ya eran cuatro los asesinatos cometidos por el mismo hombre en menos de dos meses.

Rastreo y testimonio clave de enfermera

La captura fue posible gracias a la interceptación de la línea telefónica del hermano de Cristian. En diciembre, él y su pareja sentimental fueron vistos movilizándose en una motocicleta por una vía del municipio de El Espinal. La mujer fue capturada, pero Cristian logró huir tras un intercambio de disparos con la Policía. Aunque resultó herido en una pierna, consiguió escapar y desplazarse hasta Ibagué.

Los investigadores de la Sijín rastrearon una llamada donde el fugitivo solicitaba un servicio de enfermería a domicilio. Al vigilar la zona donde se encontraba, observaron a una enfermera ingresar a una vivienda. Tras abordarla a su salida, ella confirmó la identidad del paciente.

“Ingresamos a la vivienda. Inmediatamente llego a la segunda habitación y efectivamente Cristian se encontraba allí”, detalló el investigador sobre el operativo de captura realizado el 5 de diciembre de 2021.



La fría confesión desde la cárcel

Desde el centro penitenciario de Cómbita, Cristian Moreno aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, lo que resultó en una condena de 40 años. El Rastro llegó hasta la prisión donde se encontraba recluido Cristian para conocer la versión de los hechos, al ser interrogado, su relato se mantuvo marcado por la frialdad y la ausencia de remordimiento.

Según Cristian, su intención era defender a su hija de los supuestos insultos de Luis Ángel. "Yo tenía problemas con el chino, Luis Ángel. Me miraba por ahí la mujer y los hijos y me le echaba vainazos", afirmó.

Tras preguntarle por el asesinato del motociclista, el sujeto afirmó: “Tuvimos problemas”.

A pesar de la condena, los familiares de las víctimas aseguraron que no perdonan lo ocurrido. “No lo perdono. Jamás lo voy a perdonar”, expresó una de las familiares, quien afirmó que los hechos dejaron un daño irreparable en sus familias.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de El Rastro.