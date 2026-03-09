Excandidato a Senado y expolicías capturados por presunto nexo con 'Papá Pitufo' no aceptaron cargos

Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado de la República por el Partido de la U, quien fue capturado durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo en Bogotá mientras votaba, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, ente que, acorde con los hechos investigados, lo señala de presunto concierto para delinquir agravado, cochecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular.

El sujeto, según las autoridades, habría hecho parte de una red de corrupción que favorecía las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, más conocido por su alias de Papá Pitufo. Además, acorde con la investigación, otros exintegrantes de la Policía también habrían estado implicados en esta serie de hechos. En total, son cuatro los exuniformados implicados en esta investigación, quienes también se encuentran puestos a disposición de las autoridades.

Los exagentes implicados, además de Gómez Castro, fueron identificados como José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. Ninguno de estos cuatro sospechosos aceptaron cargos.



¿Cuál habría sido el rol de cada uno de los investigados?

Uno de los nombres clave es el de Gómez Castro, a quien las autoridades señalan como el presunto enlace principal. Su labor consistía en gestionar acuerdos económicos con funcionarios de entidades nacionales, judiciales y de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para garantizar que la mercancía ilegal ingresara y se distribuyera en el territorio nacional sin contratiempos.



Por otro lado, la estructura aprovechaba el conocimiento interno de la fuerza pública. Olaya Caicedo, antiguo integrante de la Policía, presuntamente utilizaba su experiencia en gestión humana para reclutar uniformados de la POLFA que estuvieran dispuestos a colaborar con la red liderada por Marín Buitrago. En la zona portuaria, Bacca Sánchez ha sido identificado como el responsable directo de coordinar la entrada de estos cargamentos por las terminales de Barranquilla y Cartagena.



La investigación también salpica a estos implicados por las siguientes labores irregulares que presuntamente desempeñaban:



Salazar Piñeros: en su calidad de jefe de la POLFA en Cartagena, habría frenado los operativos de incautación para favorecer a la organización.

Jaramillo Mora: señalado de administrar y repartir los sobornos entre los policías implicados.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL