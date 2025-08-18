Resultados último sorteo de Baloto y Revancha: los números ganadores del 18 de agosto

Baloto es una lotería muy popular en Colombia, reconocida por la oportunidad de ganar un gran premio acumulado. El sistema es sencillo: los participantes deben elegir un total de seis números. Los primeros cinco se escogen de un rango del 1 al 43, y el último es una Superbalota que se selecciona del 1 al 16. Los jugadores pueden hacer su elección de forma manual o dejar que el sistema genere los números de manera aleatoria, y una vez completado el proceso, reciben un tiquete que confirma su participación en el sorteo.

Además del sorteo principal de Baloto, los jugadores tienen la opción de participar en el sorteo Revancha con la misma combinación de números. La diferencia es que Revancha cuenta con un acumulado adicional. Los montos de estos acumulados varían en cada sorteo. El valor del premio se incrementa con cada sorteo que no tiene un ganador del premio mayor, lo que hace que el monto acumulado crezca continuamente.



Otras opciones de juego que ofrece Baloto

Además de Baloto, hay otras dos opciones de juego: MiLoto y ColorLoto, cada una con su propio sistema y horarios. MiLoto se sortea cuatro veces a la semana, específicamente los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. Para participar, cada persona debe seleccionar cinco números diferentes del 1 al 38. Tiene la opción de elegir los números manualmente o dejar que el sistema los genere aleatoriamente. El costo del tiquete para este juego es de 3.000 pesos colombianos.

Por otro lado, está ColorLoto, que se sortea los lunes y jueves entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. A diferencia de otros juegos, la dinámica de ColorLoto le pide seleccionar seis combinaciones de números y colores. Al igual que en MiLoto, puede escoger sus combinaciones usted mismo o dejar que la plataforma las elija al azar. El precio del tiquete para participar en esta modalidad de juego es de 4.000 pesos colombianos.



Resultados Baloto y Revancha sorteo del 18 de agosto de 2025

Baloto

Números ganadores: *pendiente por anunciar*

*pendiente por anunciar* Superbalota: *pendiente por anunciar*

Revancha

Números ganadores: *pendiente por anunciar*

*pendiente por anunciar* Superbalota: *pendiente por anunciar*

*pendiente por anunciar*

¿Cuándo juega Baloto y Revancha?

Baloto celebra sus sorteos tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. Estos sorteos se transmiten en vivo por televisión y en plataformas digitales como YouTube. El costo de un tiquete de Baloto es de $5.700 pesos colombianos. Si desea participar en el sorteo adicional de Revancha, deberá pagar $2.100 pesos adicionales. Puede adquirir sus tiquetes en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed, o comprarlos en línea a través del sitio web de Baloto.



En caso de ser ganador ¿Cómo puedo reclamar el premio de Baloto?

Si su premio es menor a 182 UVT (aproximadamente $9.063.418 pesos colombianos en 2025), puede cobrarlo de inmediato en cualquier punto de venta autorizado como SuperGIROS y SuRed. Para premios que superen las 182 UVT, debe dirigirse a una de las sucursales fiduciarias en las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Al reclamar, asegúrase de llevar:



El tiquete original en perfecto estado.

en perfecto estado. Tu documento de identidad .

. El formulario de pago de premios diligenciado.

Si gana el premio mayor, lo primero que debe hacer es contactar a la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para programar una cita. Durante esta reunión, se verificarán los datos de su tiquete para luego proceder con el pago. Recuerde que tiene un plazo de 365 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Si no lo haces dentro de este tiempo, el dinero será transferido al sector de la salud, según lo estipulado por la ley colombiana.

