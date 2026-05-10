Actor colombiano reapareció en EE. UU. y ahora maneja Uber: coprotagonizó telenovela con Shakira

El actor Pedro Rendón, conocido por su carrera en la televisión en las décadas de 1990 y 2000, reapareció y dio a conocer que ahora se dedica a manejar Uber en Estados Unidos, entre otros trabajos. El exintérprete aseguró que se retiró voluntariamente de la actuación y que vive tranquilo en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida.



Rendón ha hecho críticas sobre la imagen que le dan al país las conocidas "narconovelas" o producciones televisivas que se enfocan en historias relacionadas con el narcotráfico o el crimen. En varios videos publicados en sus redes sociales, el actor aseguró que "todos somos embajadores" de Colombia. El colombiano reveló que aunque ahora conduce Uber como trabajo, sigue dedicado al arte. " "El problema no es si yo manejo Uber o si tengo o no tengo papeles o legalidad en este país. A propósito, sí tengo papeles en este país (...) Necesitamos exaltar la imagen de nuestro país a donde vayamos; que nos reconozcan por las cosas buenas", explicó.

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"Y si nosotros somos artistas, pues desde luego tenemos que multiplicar todo lo bueno. Okay, está bien una narconovela, está bien una para hablar de historia, porque la historia es bueno conocerla, pero no encasillarnos en que es lo único que nosotros podemos hacer, que es el único talento. Díganme ustedes cuántos actores no han repetido una y otra narconovela. ¿Por qué? Si son tan buenos actores... No más. No más. Está en nosotros cambiar", agregó el actor.



¿Qué pasó con el actor colombiano Pedro Rendón?

El actor Pedro Rendón protagonizó la telenovela "El oasis" (1994) junto a Shakira, que en esa época todavía no había llegado a ser reconocida como el ícono mundial de la música como lo es hoy. "Hace un tiempo me retiré voluntariamente de la televisión. Hace un tiempo vivo fuera de Colombia y hace un tiempo me dedico a hacer Uber como trabajo alternativo acá donde estoy viviendo", explicó Rendó.

El actor también participó de producciones como "La madre" (1998), "La venganza" (2002), "Doña Bárbara" (2008), "Los Herederos del Monte" (2011) y "Flor Salvaje" (2011). El exintérprete relató los comentarios y reacciones que ha recibido de los pasajeros que lleva cuando maneja Uber y se enteran que es colombiano. "Resulta que ahí, en esa silla de atrás, se han subido algunos pasajeros que han dicho: 'Uf, quiero ir a conocer Colombia'. Y yo les pregunto: '¿Sí? ¿Qué parte de Colombia?'. Y me dicen: 'No, Medellín, Pablo Escobar... quiero conocer la casa de Pablo Escobar'. Y uno dice... duele".



El actor también contó una de las historias que más le ha dolido recogiendo a un pasajero europeo. "Pero lo que más me ha dado dolor fue una vez que recogí un extranjero, un europeo, que me dijo en medio de risas: 'Yo quiero ir a probar la cocaína en Colombia, uf, debe ser muy buena'. Creo que las narconovelas le han hecho muy mala publicidad a nuestro país", concluyó el intérprete.

