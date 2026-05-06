Ratifican condena contra actor de 'Patito Feo' por abuso sexual de compañera de la misma serie

La Justicia de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión contra el actor Juan Darthés por un caso de violación ocurrido en 2009 contra la actriz Thelma Fardin, al rechazar un recurso presentado por la defensa del famoso. Cabe resaltar que en 2018 la joven actriz, que trabajó junto a él en 'Patito Feo', hizo pública su denuncia.



¿Por qué ratificaron la condena?

La decisión, adoptada por mayoría en la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3), confirma el fallo dictado en junio de 2024 por la Quinta Sala, que había condenado al actor a cumplir la pena en régimen semiabierto, lo que le permite salir durante el día y regresar a dormir en prisión.

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Aunque la sentencia no está disponible públicamente porque el proceso se mantiene bajo sigilo, fue la misma Thelma Fardin quien celebró públicamente la noticia.

Lo que se sabe es que el tribunal desestimó los recursos interpuestos por la defensa, que alegaba falta de pruebas de violencia o amenaza grave. Contrario a esto, el juez determinó que se trata de un "caso típico de violencia sexual ocurrida en el ámbito privado" en el que el testimonio de la víctima tiene especial relevancia, respaldado por pruebas indirectas como peritajes y declaraciones de testigos.



El togado insistió en que la víctima tenía 16 años al momento de los hechos, lo que implica una presunción de vulnerabilidad, y afirmó que existen elementos suficientes que demuestran la ocurrencia de actos sexuales forzados.



La reacción de Thelma Fardin

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"Ganamos otra vez", escribió Fardin, quien interpretó a Josefina en 'Patito Feo', al compartir en sus redes sociales la decisión de la justicia brasilera. La actriz argentina también habló al respecto con la televisión argentina en Telenoche, donde reveló lo que ha vivido emocionalmente desde 2018, cuando decidió hacer la denuncia pública contra Juan Darthés.

"Fue un recorrido arduo, pero la sensación es de mucho orgullo y también de una victoria enorme personal y de toda la sociedad. Recuerdo momentos de fatiga, de cansancio, de que todo sea muy difícil y es una carrera de resistencia frente a los obstáculos del sistema judicial", aseguró.

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La actriz también le envió un mensaje a la joven actriz que sufrió el abuso en 2009, mientras se llevaba a cabo la gira de 'Patito Feo' por Nicaragua. “A la Thelma de 16 años le digo que se puede conseguir justicia. Es difícil, sí, y creo que este momento es fundamental para posicionarnos frente a esta problemática. A esa Thelma le puedo decir que hicimos justicia. Muchas veces estas situaciones nos pueden llevar puestas, pero se consiguió justicia acá y en el lugar a donde su abusador se escapó”.

Cabe recordar que, en 2018, cuando Fardin decidió denunciar públicamente lo que había pasado en 2009 en Nicaragua, Darthés intentó encontrar refugio en Brasil. Esto debido a que, en cuanto se hizo la denuncia, en Nicaragua se emitió una orden de captura internacional contra el actor, pero este aprovechó su nacionalidad brasilera para radicarse en su país de nacimiento, donde el principio constitucional prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos.

Aunque el proceso no se pudo llevar a cabo ni en Nicaragua, donde ocurrieron los hechos, ni en Argentina, de donde también tiene nacionalidad Darthés, la justicia brasilera sí establece que sus ciudadanos pueden ser juzgados en su territorio por delitos graves cometidos en el extranjero. El caso no solo ganó relevancia internacional por tratarse de dos grandes personalidades de la televisión argentina, también porque legalmente implicó la unión de la justicia de Argentina, Nicaragua y Brasil para juzgar los hechos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co