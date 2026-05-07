Jake Hall, actor británico, murió en extrañas circunstancias tras noche de fiesta en España

El actor británico Jake Hall perdió la vida a los 35 años, luego de una noche de fiesta en Mallorca, España. El famoso intérprete era reconocido por su paso por diferentes reality shows y programas de su país natal como 'The Only Way Is Essex' y ahora se investigan los detalles de su muerte.



¿Qué se sabe sobre la muerte de Jake Hall?

Fue el diario The Sun el que dio a conocer la triste noticia de la muerte del actor de 35 años. Según conocieron, Hall fue hallado sin vida en una villa vacacional de Mallorca, España, con heridas en la cabeza.

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La policía local describió la escena con el cuerpo sin vida del intérprete en medio de un charco de sangre con heridas aparentemente causadas por fragmentos de vidrio. Aunque las autoridades intentaron que no se filtrara la identidad de la víctima, pero tardó dos días en hacerse noticia internacional.

Desde ese momento se abrió una investigación para determinar cómo murió el actor británico, la principal teoría es que pudo haber sido un trágico accidente en el que el famoso se golpeó la cabeza con una puerta de cristal.



Jake Hall, hasta donde se sabe, estaba disfrutando de unos días de descanso en el lujoso pueblo de Santa Margalida, hasta que su fiesta terminó en tragedia. Algunos medios internacionales han agregado que el actor de 35 años viajó a la isla con su hija de 8 años.



"Los testigos dijeron a los investigadores que había estado de fiesta toda la noche y decidió continuar la fiesta en el lugar que estaba alquilando", señaló una fuente al diario internacional. "Parece que se puso nervioso, posiblemente debido al alcohol y otras sustancias que pudo haber consumido".

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Lo que esta fuente habría descrito a las autoridades es que en un momento dado, la fiesta improvisada del actor en la villa "se puso agresiva" y que él habría "intentado hacerse daño golpeándose la cabeza contra las cosas".

Por el momento, las autoridades descartan que haya sido una muerte violenta, aunque no han pasado por alto las graves heridas que tenía el actor. “Parece ser una muerte accidental”, aseguraron desde la Guardia Civil, insistiendo en que todo parece indicar que el actor chocó muy fuerte contra una puerta de cristal, causándose heridas mortales. Será la autopsia del cuerpo de Hall la que determine las sustancias dentro de su organismo y el estado en el que se encontraba el famoso en ese momento.

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Por su parte, un vecino de la villa vacacional detalló al medio local Última Hora que la noche previa efectivamente hubo una fiesta ruidosa en el lugar. "Empecé a escuchar un ruido muy fuerte, como si estuvieran taladrando algo. Sentí que las paredes vibraban. Pararon después de unos cinco minutos y luego me quedé dormido".



La última publicación de Jake Hall

Tan solo el 5 de mayo el actor británico Jake Hall hizo la que sería su última publicación en sus redes sociales. Casualmente, se trata de un video en el que, a través de diferentes clips, recopila lo que habían sido hasta ahora sus vacaciones en Mallorca. Grabación en la que también se le ve disfrutando junto a su pequeña hija.

Tras conocerse la noticia públicamente, la modelo Misse Begiri, expareja del actor y madre de su hija, emitió un comunicado mediante un portavoz. “En este momento, el enfoque de Misse es apoyar y proteger a su hija mientras asimilan esta pérdida devastadora. La familia pide privacidad, compasión y respeto mientras guardan luto en privado”, escribieron confirmando el fallecimiento y pidiendo respeto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co