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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Protagonistas de 'Patito Feo' anuncian concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fechas y preventa

Protagonistas de 'Patito Feo' anuncian concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fechas y preventa

Las cantantes argentinas Laura Esquivel y Brenda Asnicar, conocidas por sus papeles en la telenovela "Patito Feo", se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá, el próximo mes de septiembre. Conozca los detalles.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Protagonistas de 'Patito Feo' anuncian concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fechas y preventa
Laura Esquivel y Brenda Asnicar protagonizaron la telenovela "Patito Feo".
Páramo Presenta/Redes sociales

Las actrices y cantantes argentinas Laura Esquivel y Brenda Asnicar, conocidas por su participación en la exitosa telenovela "Patito Feo", anunciaron que tendrán un concierto en Bogotá. Las dos artistas se encuentran haciendo una gira conjunta llamada "Laura y Brenda, amigas de corazón World Tour". Conozca los detalles de la presentación musical en la capital colombiana.

"¡Colombia, llegó tu turno!", comienza diciendo Brenda en un video, "así como escucharon, ¿por que Bren?", responde Laura. El video fue el anuncio oficial de que las dos cantantes argentinas visitarán Bogotá el próximo 23 de septiembre. El lugar elegido para la presentación es el Movistar Arena. "No lo podemos creer. Igual ojo, tienen un montón de info acá abajo porque va a haber una preventa y una venta general, así que lean todo", concluyó Laura Esquivel en el video.

Preventa y venta general de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en el Movistar Arena de Bogotá

De acuerdo con la información compartida por las cantantes y la empresa que organiza el evento, la preventa Movistar inicia este martes 28 de abril a las 10:00 a. m. Mientras que la venta general será desde las 10:00 a. m. del jueves 30 de abril. "La historia de Patito y Antonella no solo conquistó la televisión nacional, sino también los corazones de miles de fans que crecieron cantando sus canciones. Una noche para reencontrarse con la infancia y celebrar una historia que sigue más viva que nunca", se lee en la página de Tuboleta, donde se podrán adquirir las entradas.

UbicaciónPrecio + ServicioAforo
Tribuna Fan Sur$599.000 + $107.000155
Platea (102)$419.000 + $75.000480
Platea (101 & 103)$389.000 + $69.0001.052
Platea (105)$359.000 + $64.000220
Platea (104 & 106)$319.000 + $57.000528

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