Exparticipante de La Voz falleció en trágico accidente de tránsito: tenía 24 años

El mundo del entretenimiento está de luto una vez más ante el trágico fallecimiento de un exparticipante de La Voz. El hombre de 24 años pasó por el concurso televisivo de canto en el año 2023 y había logrado un reconocimiento importante en la industria musical. Murió en medio de un accidente de tránsito.



¿Quién es el exparticipante de La Voz que falleció?

Se trata de Dylan Carter, cantante estadounidense que pasó por La Voz o 'The Voice', en su versión para ese país en 2023. Según el reporte de TMZ, el artista murió en medio de un aparatoso accidente de tránsito en una carretera del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos.

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Lo que se ha revelado hasta ahora de los hechos es que Carter se encontraba conduciendo un vehículo Tesla modelo 2026 y perdió el control del mismo, lo que lo llevó a salirse de la vía e impactó contra un poste de luz. Por ahora, las autoridades tratan de establecer el motivo por el que el cantante se accidentó.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril, específicamente a las 11:30 de la noche, específicamente sobre la Ruta 21 en el condado de Colleton. Tras chocar con el poste de luz, el auto se volcó causando un siniestro mucho más grave.



El exparticipante de La Voz sufrió varias lesiones de gravedad, según detallaron las autoridades, a pesar de que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Las múltiples fracturas que sufrió el artista resultaron fatales, aunque alcanzó a ser trasladado a un centro médico de la zona, momentos después del incidente se confirmó el fallecimiento del cantante Dylan Carter.



Se está a la espera de conocer más detalles sobre los posibles factores que causaron el siniestro, si se trató de un error humano por parte del cantante o fallas técnicas o mecánicas del vehículo.



¿Quién era Dylan Carter?

Con apenas 21 años, Dylan Carter destacó en la edición de 'The Voice' en 2023 con su voz, tanto que en su audición a ciegas logró que todos los jurados Blake Shelton, Kelly Clarkson, Niall Horan y Chance the Rapper dieran vuelta a sus sillas en señal de aprobación. En ese momento interpretó con gran talento el tema 'I Look to You' de Whitney Houston.

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Dentro del concurso televisivo, Carter alcanzó a llegar hasta la etapa de las batallas. Quedó eliminado al enfrentarse a su compañero Tom Nitti con la canción 'Til You Can't' de Cody Johnson.

Su fallecimiento ha causado diversas reacciones en las redes sociales de sus allegados, colegas y seguidores, quienes lamentan que la vida del cantante se perdiera en estos hechos trágicos.

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"Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente de coche. Como cantante talentoso, entretuvo con frecuencia a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos de la ciudad. Su amabilidad y encanto le valieron un inmenso respeto, y su ausencia se sentirá profundamente. A los seres queridos y conocidos de Dylan, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias durante este difícil periodo", expresó el alcalde de Moncks Corner, Thomas Hamilton Jr.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co