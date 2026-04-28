Karol G en El Campín: revelan fecha, precios y banco para la preventa de las entradas

El anuncio del 'Viajando por el mundo tropitour' de Karol G tiene muy emocionados a sus seguidores a nivel mundial, especialmente a los de Bogotá. Luego de algunos días, finalmente se han revelado los detalles sobre la preventa de entradas para este importante evento.

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La Bichota llegará con este ambicioso tour únicamente a Bogotá, por ahora, el 4 de diciembre. La cantante señaló que todavía no anunció show en Medellín porque los arreglos programados en el Atanasio Girardot no se lo permiten.



¿Cuándo inicia la preventa de boletas para el concierto de Karol G en Bogotá?

Finalmente se conoció que Banco Falabella es el aliado para la preventa de este importante evento, la cual se llevará a cabo el miércoles 29 de abril. Los clientes con tarjeta CMR débito o crédito Mastercard podrán acceder este miércoles a las entradas a través de la página oficial de Ticketmaster.

Por ahora, lo que se ha establecido en los términos y condiciones de la misma es que aplica para la compra de máximo 6 boletas por transacción y tarjeta. Esta preventa contará con la disponibilidad del 30% del aforo por localidad y terminará el 30 de abril o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra.



Así las cosas, la venta de boletos para el público general con todos los medios de pago para el 'Viajando por el mundo tropitour' será el 30 de abril.



Precios para ver a Karol G en El Campín

Estos son los precios, con servicio incluido, para asistir al concierto de Karol G en El Campín el 4 de diciembre.



Localidad Precio Full NORTE ALTA (+18 AÑOS) $364.000 ORIENTAL ALTA FAMILIAR (+10 AÑOS) $599.000 OCCIDENTAL ALTA (+18 AÑOS) $599.000 PREFERENCIAL (+18 AÑOS) $599.000 ORIENTAL BAJA (+18 AÑOS) $717.000 OCCIDENTAL BAJA (+18 AÑOS) $717.000 OCCIDENTAL ALTA VIP (+18 AÑOS) $835.000 VIP OCCIDENTAL (+18 AÑOS) $1.071.000 VIP ORIENTAL (+18 AÑOS) $1.071.000 200 COPAS ORIENTAL (+18 AÑOS) $1.778.000 200 COPAS OCCIDENTAL (+18 AÑOS) $1.778.000 PALCOS VIP ORIENTAL (+18 AÑOS) $25.500.000 PALCOS VIP OCCIDENTAL (+18 AÑOS) $25.500.000

El éxito de la venta de boletas para toda la gira ya causa furor a nivel mundial. El Chicago ya se llevó a cabo la venta de boletería, la cual alcanzó más de 252 mil personas en la fila virtual. Ante la cantidad de personas conectadas para adquirir entradas, Ticketmaster decidió cerrar temporalmente el acceso, ya que la demanda superaba con creces la disponibilidad de entradas.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co