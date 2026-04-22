Actor de Sin Senos Sí Hay Paraíso reveló señal que recibió para abandonar el set antes del ataque

La industria de la televisión en Colombia sigue de luto luego del ataque que se vivió el pasado 18 de abril en Bogotá en medio de las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso' que dejó tres personas sin vida. Tras algunos días de los trágicos hechos y los avances de las investigaciones por parte de las autoridades, se informó que el hombre que propició el ataque, quien también falleció en medio de los hechos, era una persona con esquizofrenia y problemas de drogas.

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El gremio de actores y de la televisión se ha manifestado no solo lamentando estas acciones que arrebataron la vida a dos trabajadores del equipo de producción, sino también exigiendo mejores condiciones de seguridad para todos. Actores de la producción como Carmen Villalobos y Carolina Gaitán se han pronunciado públicamente rindiendo homenaje a los fallecidos.

Ahora se ha conocido un nuevo pronunciamiento por parte de un actor de la afamada serie, quien reveló que ese día estuvo en el set momentos antes de lo ocurrido. Según él, recibió una señal que le advirtió que debía abandonar el lugar.



¿Cuál fue la señal que recibió?

El actor que reveló el presentimiento que tuvo momentos antes de la tragedia fue Osvaldo de León, quien está trabajando en esta cuarta temporada de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. A través de sus redes sociales, el hombre contó detalles de lo que vivió ese día en el lugar de los hechos y la manera en la que actuó cuando recibió una señal para irse.



Osvaldo de León aseguró que ese sábado fue llamado a grabación en las calles de Bogotá, por lo que asistió y fue un día en el que realizó su rutina de trabajo, pero algo cambió su rumbo. "Al llegar al base camp —antes de que ocurriera el ataque—, hice lo que suelo hacer: puse música de alabanza y oré. En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara".



A pesar de las obligaciones, el actor decidió hacer caso a su mal presentimiento y avisó a quienes se cruzó mientras salía. "Al ver a mi compañero Yankel, le dije que hiciera lo mismo, y también le insinué a mi compañera de escena, Estefanía Gómez, que se retirara con sus cosas. Esto no es algo que suelo pedir o sugerir a un compañero; reconozco que fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento".

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El actor aseguró que, aquellas personas a las avisó salieron junto a él del set de grabación y no regresaron más. Fueron minutos más tarde cuando todos se enteraron de lo que había ocurrido en el lugar que habían abandonado.

"Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo: a todos los que se quedarían en el base camp, que no usaríamos nuestros campers y que se fueran con nosotros. Hoy pido oración por las familias de Henry y Nico, y también por Raúl, que sigue en recuperación. Que Dios les dé paz y fortaleza", agregó el actor en su relato.

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Osvaldo de León pidió a sus seguidores que se unieran a su oración por el descanso de sus compañeros HEnry y Nico, la recuperación de Raúl y por la tranquilidad de sus familiares y amigos en este momento. Incluso pidió para que esta situación desencadene cambios importantes en la gestión de seguridad de las producciones.

"Señor, que las vidas de Henry y Nico no hayan sido en vano. Que este suceso acerque más corazones a ti, Jesús. Que sus historias muevan decisiones que traigan cambios —incluso en leyes— y que impulsen a la industria audiovisual a fortalecer la seguridad en cada producción. Dios, guárdanos dentro y fuera de este trabajo. Permítenos salir de casa confiando en ti y regresar con gratitud. Y aun mientras dormimos, protégenos".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co