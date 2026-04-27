El mensaje de Shakira previo a su concierto en Brasil: "Desperté siendo una mujer diferente"

A pocos días de que las arenas de Copacabana se conviertan en el epicentro de uno de los eventos musicales más grandes del momento, la artista colombiana Shakira ha roto el silencio con una carta profundamente emotiva dirigida a sus seguidores en Brasil. Sin embargo, el camino hacia este megaconcierto gratuito, programado para el próximo 2 de mayo, no ha estado exento de tensiones y dolor tras una serie de incidentes de seguridad y un fatal accidente laboral que ha conmocionado a la ciudad de Río de Janeiro.



Mensaje de Shakira a Brasil

En su misiva titulada "Llorar ya no basta" y publicada en el periódico Globo Brasil, la barranquillera reflexiona sobre su propio proceso de transformación personal, comparando su historia de reconstrucción con la de millones de mujeres brasileñas. Shakira describe cómo su vida "se derrumbó" en una sola mañana, obligándola a reinventarse como madre, proveedora y artista.

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"Fue una única mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente, tuve que levantarme igual, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera. La vida no da descanso a las mujeres cuando de repente se ven solas, con todo sobre los hombros", detalló.

Para la cantante, este concierto no es solo una parada en su gira Las mujeres ya no lloran, sino una declaración de dignidad y resistencia. Shakira destaca un dato revelador: en Brasil, más de 40 millones de hogares están comandados por mujeres que sostienen la economía y a sus familias sin buscar protagonismo. "Yo soy una de ellas", afirma en el texto, subrayando que este espectáculo busca ser un espejo donde estas mujeres reconozcan el "ADN más puro de la mujer latina contemporánea".



La colombiana quiere dedicar su concierto a las mujeres latinas y resaltó que le parece que Río será el lugar adecuado para ello. "Nos encontramos donde la marea humana se funde con la marea del mar. Y, si nos atrevemos a cantar juntos el 2 de mayo, tal vez esa noche el planeta entero nos escuche y recuerde lo que estábamos a punto de olvidar".



Luto en el escenario

A pesar del mensaje esperanzador de la artista, los preparativos en la playa se han visto ensombrecidos por la tragedia. El pasado domingo 26 de abril, un accidente laboral durante el montaje del monumental escenario cobró la vida de Gabriel, un técnico de seguridad de apenas 28 años.



Según informes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, el joven sufrió el aplastamiento de sus extremidades inferiores cuando un sistema de elevación de la estructura se desplomó. Testigos en la playa describieron momentos de angustia mientras otros empleados intentaban liberarlo de los escombros.

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A pesar de recibir primeros auxilios y ser trasladado de urgencia a un hospital, el trabajador no resistió la gravedad de sus heridas. La empresa organizadora, Bonustrack, lamentó profundamente el hecho y aseguró estar brindando apoyo a los familiares de la víctima, mientras las autoridades civiles han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La tensión en la zona de Copacabana aumentó días antes del accidente laboral, cuando el 24 de abril el escuadrón antibombas de la Policía Civil tuvo que intervenir tras el hallazgo de un artefacto explosivo en el paseo marítimo, cerca de donde se ubicará el escenario frente al Hotel Copacabana Palace.

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Las autoridades confirmaron que se trataba de una granada aturdidora, un dispositivo diseñado para desorientar mediante detonaciones de alta intensidad, aunque técnicamente considerado no letal. El artefacto fue retirado de forma segura siguiendo los protocolos estándar y se encuentra bajo análisis de laboratorio. Este hallazgo ha puesto en alerta máxima a los sistemas de vigilancia, considerando que se espera una asistencia masiva de aproximadamente 2,1 millones de personas, superando incluso las cifras de asistencia registradas en eventos previos de artistas como Madonna o Lady Gaga.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co