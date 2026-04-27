Manuel Turizo y Luis Alfonso cantarán gratis en Medellín: ¿en qué lugar será el concierto?

Medellín suma un nuevo evento musical abierto al público. Este martes 28 de abril, los artistas Manuel Turizo y Luis Alfonso se presentarán gratuitamente en el Balcón de Belisario, ubicado en el sector de Provenza, uno de los corredores turísticos y de entretenimiento más concurridos de la ciudad.



La presentación está programada para las 7:30 de la noche y se desarrollará bajo el formato que ha consolidado este espacio: artistas en vivo desde un balcón, mientras el público se congrega en la calle.

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El Balcón de Belisario, ubicado en el barrio Provenza, en El Poblado, ha ganado relevancia como escenario musical urbano. El formato consiste en presentaciones gratuitas desde la fachada del establecimiento, con asistencia masiva en vía pública.

Este modelo ha sido utilizado por diferentes artistas para lanzamientos y shows especiales. En los últimos meses, han pasado por este espacio figuras como J Álvarez y Arcangel.



El lugar hace parte de la oferta de entretenimiento de Provenza, una zona reconocida por su actividad turística, gastronómica y nocturna en Medellín.



El evento reunirá a Manuel Turizo, uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional en el género urbano, y a Luis Alfonso, cantante del regional colombiano que ha ganado visibilidad en plataformas digitales y escenarios en vivo.

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La presentación se da en un momento de alta actividad para ambos artistas, quienes mantienen lanzamientos recientes y presencia constante en circuitos musicales.

Según ha señalado Alex Duque, CEO del grupo Belisario, estos espacios buscan fortalecer la conexión entre artistas y público, además de posicionar a Medellín como un escenario abierto para la música latina y nuevas experiencias en vivo.

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Por Marlon Gutiérrez