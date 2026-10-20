Guajira y Kevyn, ganadores del Desafío XX, perdieron bebé que estaban esperando: ella contó detalles

Kelly Ríos, más conocida en Colombia como Guajira por su paso destacado en dos ediciones diferentes del Desafío, sorprendió al mundo al revelar que perdió un hijo que estaba esperando junto a Kevyn Rúa, ganador del Desafío XX. En medio de un conmovedor relato, la exdesafiante contó los detalles de la ilusión que le hizo saber que estaba embarazada, pero que todo terminó por razones que todavía son desconocidas.



La confesión de Ríos llegó en medio de la gran final del reality de cocina Top Chef VIP de Telemundo. Guajira se convirtió en una de las competidoras más fuertes de esta temporada del programa, llegando a la gran final junto a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Guty Carrera. A lo largo del juego la colombiana destacó con preparaciones nacionales e internacionales, así como algunas dedicadas a su amor por Kevyn Rúa y su familia.



¿Qué dijo Guajira sobre la pérdida de su bebé?

Durante la final del reality, Guajira una vez más sorprendió a los jurados con grandes preparaciones de categoría internacional, pero inspiradas en Colombia y sus vivencias personales. Fue en ese momento que les contó que uno de sus platos hacía referencia al hijo que no tuvo. Las palabras de la finalista no solo sorprendieron a los presentes, sino también a los televidentes y a sus seguidores en redes sociales, pues Guajira y Kevyn nunca contaron que estaban esperando un bebé.

Según las declaraciones de Guajira, junto a su pareja estuvo muy feliz por la noticia del embarazo, pero semanas después de enterarse lo perdió. El plato que le dedicó al hijo que perdió fue el postre, del que detalló que tenía base de café 100% colombiano, "un tres leches de café con crema pastelera de naranja, una granola y un chocolate de cacao".

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El plato de la competidora destacó por su aroma, por lo que Kelly Ríos señaló que existe un aroma que se quedó con ganas de conocer, por eso el nombre del plato era 'El aroma que no conocí'. "Antes de venir para acá, unos 20 días antes, estaba esperando un bebé, [estaba] de 14 semanas. Llegué aquí con el alma rota y en esas veces que no entendía nada intentaba reconstruir las partes de mi hijo, porque me duele muchísimo. Estuve aquí no sé cómo, esto nadie lo sabe, se está enterando la gente y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía porque lo más duro fue que tuve que parir a mi hijo cuando su corazón dejó de latir".



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La revelación de Guajira causó revuelo en las redes sociales, donde sus seguidores y seres queridos le enviaron fortaleza. "Le dedico este postre a mi ángel en el cielo y solo le pido a Dios que me de la oportunidad de volver a sentir eso. Aunque tengo el alma rota todavía, aquí la reconstruí en parte, gracias por eso, no saben cuántas veces me ayudaron cuando me quería rendir", concluyó la colombiana.

Aunque Guajira no ganó la gran final, pues quien se quedó con el premio fue Guty Carrera, la exdesafiante compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a todas las personas que la apoyaron en este camino. "Claro que quería ganar, para eso trabajé, me preparé y entregué todo de mí. Pero hoy, más allá de cualquier resultado, quiero agradecerles por tanto amor. No se imaginan lo bonito que ha sido sentirlos tan cerquita, leer sus mensajes y saber que tantas personas creyeron en mí incluso cuando yo misma llegué a dudar. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado absolutamente todo, de haber sido fiel a quien soy y de haber representado con muchísimo orgullo a mi tierra y a mi país".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co