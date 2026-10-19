Querida actriz recordada por su papel en 'Rebelde' murió a los 39 años: familia confirmó la causa

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco falleció a los 39 años, según confirmó su familia el domingo 18 de octubre. La artista, conocida internacionalmente por su participación en la versión brasileña de la serie juvenil 'Rebelde', atravesaba un proceso de salud que decidió mantener alejado de la exposición pública. La noticia fue comunicada por sus familiares, quienes también pidieron respeto durante el duelo.

Blanco, cuyo nombre completo era Lua María Blanco, se convirtió en una figura reconocida entre el público juvenil por su interpretación de Roberta Messi en la producción brasileña de ‘Rebelde’. Su trabajo en la televisión le permitió llegar a espectadores de distintos países de América Latina, especialmente entre quienes siguieron las historias de los estudiantes de la ficticia escuela Elite Way.

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Además de su faceta como actriz, desarrolló una carrera musical en la que se desempeñó como cantante y compositora. También incursionó en la escritura y participó en diferentes proyectos artísticos a lo largo de su trayectoria. La confirmación de su muerte generó reacciones entre seguidores y colegas de la industria del entretenimiento. Una de las primeras figuras en pronunciarse fue la cantante mexicana Dulce María, quien interpretó a Roberta Pardo en la versión mexicana de ‘Rebelde’ y tuvo la oportunidad de conocer a la artista brasileña.



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¿De qué murió Lua Blanco?

Lua Blanco murió después de enfrentar un cáncer durante los últimos meses de su vida, de acuerdo con el comunicado difundido por su familia. Sus allegados explicaron que la actriz vivió este proceso acompañada por sus seres queridos y que optó por mantener su diagnóstico en privado. La información sobre su fallecimiento se conoció a través de un mensaje publicado por su hermano Daniel Blanco en redes sociales. En el texto, la familia confirmó la muerte de la artista y compartió algunos detalles sobre la manera en que afrontó la enfermedad.



"Durante los últimos meses de su vida, luchó contra el cáncer, rodeada del amor de su familia y amigos, quienes la acompañaron toda su vida", señalaron sus familiares en el mensaje de despedida. El comunicado también indicó que la actriz murió en paz y que mantuvo sus convicciones religiosas hasta el final. "Falleció en paz, llena de amor y con la firme convicción de que iba directamente a las manos de Dios", agregaron. La familia no hizo públicos mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padecía ni sobre el momento exacto en el que recibió el diagnóstico.



Dulce María reaccionó a la muerte de Lua Blanco

La noticia del fallecimiento también provocó una reacción de Dulce María, cantante y actriz mexicana que interpretó a Roberta Pardo en la versión de 'Rebelde' producida en México. La artista expresó su sorpresa por la muerte de Blanco y recordó que ambas tuvieron la oportunidad de conocerse y grabar juntas. Su mensaje se sumó a las manifestaciones de pesar que aparecieron en redes sociales después de que se conociera la noticia.

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"Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas", escribió Dulce María al referirse a la actriz brasileña, de acuerdo con Rolling Stone Brasil. En su publicación, la cantante también envió un mensaje de apoyo a los familiares, amigos y seguidores de Blanco. “Lo siento muchísimo, pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans", agregó. La mexicana terminó su mensaje con unas palabras dirigidas a la artista: "Vuela alto, Lua bonita".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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