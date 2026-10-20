Actriz Christina Applegate fue diagnosticada por error con esclerosis múltiple por cinco años

La historia médica de la reconocida actriz estadounidense Christina Applegate ha dado un vuelco tan inesperado como desconcertante. Luego de cinco años de convivir con la certeza de que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune con la que fue diagnosticada oficialmente en agosto de 2021, la intérprete de 54 años reveló públicamente que dicho diagnóstico fue un rotundo error médico.



La noticia la dio a conocer durante un emotivo episodio de su pódcast MeSsy, espacio que copresenta junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler. Entre lágrimas y visiblemente en shock, Applegate relató el instante en que su especialista le comunicó la rectificación que hicieron en el hospital y que, aunque fue una buena noticia, para ella generó emociones diferentes.

Applegate narró que los médicos la llamaron para decirle: “Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple", recordó la famosa y agregó que ella "no estaba feliz para nada. Todos los demás estaban muy contentos”. La mujer también aclaró que la corrección de su historia clínica no ha tenido ningún impacto positivo en la severa sintomatología física que sufre a diario.



¿Cómo descubrieron el error médico?

El hallazgo del error médico se dio a raíz de una decisión terapéutica de control impulsada por su equipo médico, luego de que su doctora tratante le propuso suspender temporalmente el tratamiento de infusiones que recibía con el objetivo de observar la respuesta de su organismo. En condiciones habituales para un paciente con esclerosis múltiple, la interrupción de este tipo de terapia genera fluctuaciones claras en el recuento celular.

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Sin embargo, en el caso de Applegate, el nivel de células B no experimentó ningún aumento ni disminución tras retirar el fármaco. Esta anomalía encendió las alarmas de los especialistas y motivó una reevaluación profunda utilizando tecnología médica más reciente. Tras someter su expediente a estos nuevos análisis, los médicos concluyeron formalmente que la actriz nunca padeció la condición autoinmune que creyó tener durante los últimos cinco años.



Pese a que la esclerosis múltiple ha sido descartada oficialmente, la salud física de Christina Applegate continúa sumamente deteriorada. La rectificación del diagnóstico no borró los severos síntomas que han transformado su vida cotidiana y paralizado su carrera profesional. "No es que como te habían diagnosticado mal de repente te sientes mejor. Al contrario, he empeorado", detalló la misma actriz en su podcast.



¿Qué enfermedad tiene entonces la actriz?

Al haber descartado la esclerosis múltiple, la actriz ha quedado sumergida en un complejo limbo clínico. "Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa", expresó con tristeza durante su programa. Ante este panorama, su equipo médico iniciará un nuevo protocolo de investigación clínica desde cero para intentar descubrir la causa real de su deterioro físico.



Algunos de los principales síntomas y limitaciones físicas que sigue enfrentando Christina Applegate son:



Incapacidad para caminar con normalidad: Presenta graves problemas de movilidad y equilibrio que le impiden desplazarse por sus propios medios.

Dependencia de apoyos mecánicos: Requiere el uso constante de un bastón o de una silla de ruedas para trasladarse, incluso para cubrir tramos breves como el trayecto desde su vehículo hasta la sala del consultorio médico.

Postración y dolores progresivos: Pasa largas jornadas en cama debido al agotamiento físico y a molestias corporales que continúan en aumento.

Tratamiento intensivo: Debe recibir fisioterapia tres veces por semana para intentar mantener la funcionalidad física.

Afectación emocional e impacto profesional: Lidiar con este cuadro la llevó a sufrir una profunda depresión, obligándola a retirarse de la actuación tras perder la capacidad de trabajar con normalidad durante producciones como la serie Dead to Me .

Estudios médicos sugieren que entre el 15% y el 20% de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple en realidad no sufren la condición. Por ahora, mientras la medicina busca respuestas concretas para su caso, Christina Applegate enfrenta el desafío de asimilar la pérdida de una identidad clínica con la que convivió medio decenio, mientras continúa luchando contra un cuadro de salud que aún espera por un nombre definitivo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co