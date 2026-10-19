Murió a los 34 años Sahara Ray, modelo y empresaria que habría sido novia de Justin Bieber

La industria del espectáculo y el modelaje internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la supermodelo, diseñadora e influencer australiana Sahara Ray, a los 34 años de edad. La trágica noticia fue confirmada este lunes 19 de octubre de 2026 por sus propios familiares en una declaración ofrecida al portal de noticias TMZ. Según el mensaje difundido por sus allegados, la empresaria falleció en un hospital rodeada del afecto de sus seres queridos tan solo unos meses después de haberse convertido en madre por primera vez.



¿De qué murió Sahara Ray?

Hasta el momento, las causas precisas del deceso no han sido reveladas de manera oficial ni por su familia ni por el equipo médico que la asistió. Sin embargo, la salud de Sahara Ray había sido objeto de atención en los últimos años debido a severas complicaciones neurológicas. En 2024, la propia modelo compartió públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré.

Esta afección neurológica poco frecuente hace que el sistema inmunitario ataque los nervios periféricos, lo que provoca debilidad muscular, entumecimiento y, en casos severos, parálisis. Ray explicó en su momento que desarrolló esta condición tras sufrir un grave accidente automovilístico, situación que afectó considerablemente su movilidad y la obligó a utilizar una silla de ruedas durante su etapa de rehabilitación. A pesar de estos antecedentes de salud, la familia y las fuentes médicas no han confirmado si existe una relación directa entre dicho padecimiento y su muerte.



¿Quién era Sahara Ray y fue novia de Justin Bieber?

Nacida el 10 de marzo de 1993 en Torquay, Australia, Sahara Joy Ray creció en un entorno profundamente vinculado al deporte. Era hija de Tony Ray, un reconocido surfista profesional australiano, y de Gretchen Bach. Desde temprana edad mostró interés por la moda y las plataformas digitales, iniciando su carrera como modelo, influencer y creadora de contenido en 2014.

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Ese mismo año incursionó como empresaria al lanzar su propia marca de trajes de baño de lujo, Sahara Ray Swim, proyecto en el que ejerció tanto de diseñadora como de imagen principal de sus colecciones. A través de su estilo de vida y publicaciones en redes sociales, logró construir una sólida presencia digital, acumulando más de 800 mil seguidores en Instagram y miles de fans en TikTok. Aunque ya contaba con reconocimiento en el ámbito del modelaje y los negocios, Sahara Ray alcanzó notoriedad mediática global en agosto de 2016, cuando fue captada por los paparazzi junto al cantante canadiense Justin Bieber durante unas vacaciones en las playas de Hawái.



Las fotografías, en las que la modelo aparecía supuestamente sin la parte superior de su traje de baño junto al intérprete, se viralizaron velozmente en redes sociales y desencadenaron intensos rumores sobre un romance. Aunque Justin Bieber nunca llegó a confirmar la relación y las especulaciones disminuyeron con el tiempo, el episodio posicionó a Sahara en el foco de la prensa de farándula internacional.



En enero de 2026, Sahara Ray dio a luz a su primera hija, a quien llamó Snow (o Snow Ray). La empresaria decidió mantener en estricta reserva la identidad del padre de la pequeña, enfocándose en disfrutar abiertamente su etapa como madre primeriza. Durante sus últimos meses, Ray utilizó sus cuentas oficiales para compartir imágenes de su rutina diaria y la convivencia con su bebé; de hecho, su última publicación en Instagram estuvo dedicada enteramente a su hija de nueve meses, acompañada de un emotivo mensaje: "Mi corazón entero, baby Snow".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co