Amaia Montero regresó a los escenarios con 'La Oreja de Van Gogh' y habló de la depresión que vivió

Amaia Montero finalmente regresó a los escenarios luego de 20 años alejada de 'La Oreja de Van Gogh', el grupo que fundó junto a sus compañeros en 1996. El inicio de la gira de la agrupación española generó gran expectativa entre su público en todo el mundo y los primeros conciertos ya dejan momentos de nostalgia y reflexión.

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En medio de su primer concierto de regreso con 'La Oreja de Van Gogh', Montero se tomó un momento para sincerarse con su público y hablar de la batalla de salud mental que enfrentó en los últimos años.



¿Qué dijo Amaia Montero sobre sus años alejada de los escenarios?

Cerca de 15.000 personas se reunieron en Bilbao para los primeros shows de 'La Oreja de Van Gogh' de regreso con Amaia Montero. Uno de los momentos más emotivos que dejó uno de los conciertos está cargado con la sinceridad de la artista española, quien reveló detalles de lo que estuvo atravesando mientras estuvo alejada del ojo público.

"Han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto. Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida. Completamente perdida, al punto de no reconocerme", aseguró la cantante de 49 años bastante conmovida.



La mujer que volvió a interpretar ante miles de fanáticos temas como '20 de enero', 'La playa' y 'Rosas' aseguró que lo que la mantuvo alejada de los escenarios y la vida pública fueron sus problemas de salud mental.



"Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí. La vida, la música se habían apagado para siempre", reveló la artista que compartió escenario una vez más con Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

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La emoción de Amaia Montero por volver a los escenarios y su sinceridad con los fans fue bien recibida, pues el público estalló en gritos de euforia al verla aparecer en la tarima. Ella, por su parte, aseguró que llegó reconstruida para hacer esta gira y conectar nuevamente con sus compañeros del grupo y todos los que admiran su música. "Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy. El grupo, mis chicos, mis compañeros... Esta noche vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado".



Críticas a primer concierto de Amaia Montero con 'La Oreja de Van Gogh'

A pesar de la emoción entre el público y todo lo que significó el regreso de Amaia Montero a los escenarios, en redes sociales han surgido críticas de expertos y algunos asistentes por términos técnicos sobre el espectáculo. Se ha dicho que a lo largo del show no solo se han tenido problemas con el sonido y las luces, sino que las críticas más fuertes van contra la voz de la española.

Coach vocales y creadores de contenido han compartido los primeros videos del regreso de Montero a los escenarios criticándola por sus desafinaciones, señalando que tras un año de preparación no debería ser esa su situación.

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Las críticas, que se hacen más grandes en las plataformas digitales, habrían afectado gravemente a Amaia Montero tan solo al inicio de esta gira por España que está programada hasta diciembre de este año. El periodista Álex Álvarez aseguró en El tiempo justo que la cantante se encuentra "absolutamente devastada" al ver las críticas que recibe en redes sociales y agregó que "no se esperaba una reacción tan dura. Incluso se está planteando si es capaz de continuar con toda la gira".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co