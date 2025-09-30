Ahora usted podrá ser parte del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío. Esto es lo que debe saber

Las dos primeras temporadas del Reto 3x fueron un verdadero espectáculo, algunos exparticipantes del Desafío se enfrentaron a pruebas extremas, de calor, estrés y movimiento. Pero ahora, esta competencia trae consigo un cambio que lo hace aún más emocionante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta edición estará más exigente que nunca. El Reto 3X no solo evoluciona en sus pruebas, también en su formato. Este año, la participación del público volverá a ser decisiva, porque serán ustedes quienes escribirán esta historia. Una versión que abre espacio para una nueva generación de atletas, personas que no se rinden y que entienden que el verdadero reto está en superarse a sí mismos.

Por primera vez, ustedes podrán ser parte de esta experiencia única. Ya no serán solo espectadores, ahora tendrá la oportunidad de demostrar su resistencia, disciplina y habilidades físicas para unirse al reto que inspira a miles de colombianos.



¿Cómo puede participar?

Publicidad

Lo primero es adquirir un desodorante Rexona Clinical, el aliado perfecto para acompañarlo en los entrenamientos más exigentes gracias a su protección superior contra el sudor. Después, deberá grabar un video en el que muestre su rutina o ponga a prueba su habilidad física. Lo más importante es que en el video aparezca el producto Rexona, porque será la prueba de que está listo para asumir el reto.

Una vez tenga su video, deberá publicarlo en sus redes sociales. Es clave que sus perfiles sean públicos para que podamos ver su participación. Además, no olvide usar el hashtag #Reto3X2025, que será la forma de identificar a todos los competidores que se suman a esta gran experiencia.

Publicidad

El último paso será inscribirse en la página oficial www.reto3x.com.co. Allí encontrará toda la información para completar su registro y asegurarse de que su video haga parte de la competencia.

Con este nuevo formato, el Reto 3X se convierte en una oportunidad abierta para todos aquellos que quieren superar sus límites y ser parte de un movimiento que premia el esfuerzo y la pasión por el deporte.