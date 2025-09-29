En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Gamma hizo ritual que le dio la victoria en el Desafío Siglo XXI, pero desató pelea con Omega

Gamma hizo ritual que le dio la victoria en el Desafío Siglo XXI, pero desató pelea con Omega

El equipo naranja logró una importante victoria gracias a un curioso ritual.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Desafío
Gamma ganó una prueba crucial para el equipo, desatando pelea con Omega -
Foto: Desafío

Publicidad

Publicidad

Publicidad