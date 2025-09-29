Gamma hizo ritual que le dio la victoria en el Desafío Siglo XXI, pero desató pelea con Omega

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI el equipo Gamma realizó un ritual previo a la prueba de Sentencia y Servicios debido a la mala racha que tuvieron en el último ciclo y parece que fue efectivo porque se llevaron la victoria; sin embargo, las decisiones que tomaron no cayeron del todo bien en el equipo Omega.



¿Qué pasó en el Desafío Siglo XXI?

La casa Gamma se levantó con todas las ganas de salir victorioso del Box Azul, donde se iba a desempeñar la prueba de Sentencia y Servicios. Esto porque después de perder más de 100 millones de pesos por un castigo se quedaran sin la opción de pagar el arriendo. Para esto, decidieron hacer un ritual antes de salir.

Mencho se colocó una bata de baño y cogió algunas hojas para empezar a eliminar las 'malas energías' dentro del equipo. Todos empezaron a bailar alrededor de la sala, con hojas y gritando que debían sacar lo negativo de su equipo y recibir toda la fuerza para alcanzar un nuevo logro.

En la prueba el equipo tomó una importante ventaja que los llevó a ganar la prueba, luego de que Gio, Grecia, Zambrano y Rosa lograron ser los primeros en terminar la prueba en primer lugar. Cada participante debía enfrentar varios obstáculos a través de las dos piscinas y obtener una pelota, la cual debían ubicar en unos agujeros en una plataforma.



Aunque en los tres primeros turnos los equipos iban casi a la par, al final quedaron Leo, Juan y Zambrano tratando de definir la prueba a favor de sus respectivos equipos. Tras algunos intentos fallidos, Zambrano lo logró primero y arrancó una carrera al inicio de la pista. Al llegar alcanzó el primer lugar para su equipo, lo que les garantizó servicios y estar en su casa sin necesidad de pagar arriendo.

Todo el equipo celebró con gran euforia y se arrodillaron en el lugar para agradecer, también resaltaron que el ritual realizado por Mencho había servido. En la casa, precisamente, Mencho, Potro y Yudisa en la casa también celebraban con gran emoción el resultado que sus compañeros obtuvieron en la prueba.

En segundo lugar llegó el equipo Omega gracias a Juan y el equipo naranja decidió dejarles el pago del arriendo como beneficio por quedar en segundo lugar. Pero cuando llegaron a la casa, también decidieron enviar el chaleco a ese equipo, lo que significó una fuerte peleo con los integrantes de la casa rosa.

Rosa fue la llevó el chaleco a Omega y allí intentó explicar que la decisión se daba porque en Alpha tan solo hay una mujer sin chaleco y quedan dos pruebas pendientes. "Si lo enviábamos allá, entonces en las próximas pruebas había más probabilidades de que el chaleco llegue a nosotros".

Inmediatamente Katiuska la interrumpió y le reclamó por todo, señalando que Zambrano les había dado su palabra de no enviarles el chaleco. Myriam se colocó el chaleco mientras su compañera reclamaba fuertemente. En la casa de al lado, en Gamma, los compañeros de Rosa escuchaban todo lo que Katiuska le reclamaba a su compañera. Finalmente, Omega decidió hacer una alianza con Alpha para ganar las siguientes dos pruebas y enviar ambos chalecos a Gamma.

