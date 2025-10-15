La Oreja de Van Gogh anuncia regreso de Amaia Montero a la banda y desata polémica entre fanáticos

En la mañana de este miércoles 15 de octubre, la famosa agrupación española La Oreja de Van Gogh anunció un histórico regreso. Luego de cerca de 16 años fuera del grupo, se dio a conocer que la vocalista Amaia Montero volverá a ser la voz principal de este grupo. La noticia se divulgó tras casi un año desde la misteriosa y polémica renuncia de Leire Martínez, quien le dio voz a este conjunto desde la salida de la mujer que hoy regresa a los micrófonos del grupo.

Muchos fanáticos sonrieron ante este regreso y le dieron su bienvenida, nuevamente, a la española que hizo famosas algunas canciones principales de La Oreja de Van Gogh como Rosas o La Playa. En contraste, otro grupo de seguidores se opuso a esta decisión por lo que consideraron un grosero despido de Martínez, la anterior vocalista, quien desde 2024 ha preferido no pronunciarse tras su repentina salida del grupo.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", escribieron los integrantes de la agrupación desde sus cuentas oficiales de redes sociales.



Los rumores sobre este polémico regreso se dieron desde hace un año. Y es que, tras la salida de Martínez, en diferentes medios de comunicación españoles se llegó a decir que para entonces el conjunto musical ya empezaba a sostener conversaciones con Montero y hasta había organizado un concierto de reencuentro para este 2025, pero esta información nunca fue confirmada por ellos hasta la reciente publicación, en la que textualmente confirmaron que llevaban un año escribiendo nuevas historias.



¿Otro integrante de la banda se despide?

En el mismo comunicado publicado este miércoles, la banda dio a conocer que Pablo Benegas había decidido dar un paro en su carrera de casi 30 años con la agrupación. Aunque descartaron su salida oficial de La Oreja de Van Gogh, dejaron claro que el guitarrista español había decidido "disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales", por lo que no subirá al escenario con Amaia.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable. Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor. (...) De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", finaliza el comunicado de la banda.



Los comentarios de algunos seguidores no se hicieron esperar; aunque muchos de ellos valoran el regreso de Montero, otros consideran que este cambio se hizo de una forma "indiferente" con la anterior vocalista. "El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia pudo haber sido histórico, pero la soberbia y la falta de empatía lo convirtieron en un momento amargo. Después de 17 años de entrega, Leire merecía algo más que indiferencia", escribe, por ejemplo, una de las fanáticas en la publicación del regreso.

