Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Andy Rivera revela detalles sobre su relación con Jenny López, esposa de su padre Jhonny Rivera

Andy Rivera revela detalles sobre su relación con Jenny López, esposa de su padre Jhonny Rivera

En entrevista con La Red antes de la boda, el cantante de 31 años Andy Rivera habló sobre la llegada de Jenny López a la familia y su relación con ella.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de feb, 2026
Andy Rivera revela detalles sobre su relación con Jenny López luego del matrimonio con Jhonny Rivera
Andy Rivera revela detalles sobre su relación con Jenny López -
Instagram: @andyrivera - @jhonnyrivera

El cantante urbano Andy Rivera habló abiertamente sobre la relación que mantiene con Jenny López, ahora esposa de su padre Jhonny Rivera, durante su participación en el programa La Red, que estuvo presente en la ceremonia de matrimonio realizada el pasado 22 de febrero en Arabia, Risaralda. En medio de la cobertura del evento, el artista compartió sus impresiones sobre esta nueva etapa familiar y el impacto que ha tenido la llegada de Jenny al hogar.

En la entrevista Andy Rivera se mostró emocionado por la unión de su padre y no ocultó el significado personal que tiene este momento. “Yo pensé que no me iba a tocar vivir este momento… estoy muy feliz, muy orgulloso; sé que aquí se respira amor, felicidad, unión, la bendición de todas las familias. Estamos contentos”, expresó.

Las declaraciones del cantante se dieron en el marco de una ceremonia que reunió a más de 300 invitados y que contó con la presencia de figuras reconocidas de la música como Arelys Henao, Jhon Alex Castañ, Francy y Ciro Quiñonez

Uno de los puntos centrales de la conversación con Jhoncito fue la percepción que tiene Andy sobre Jenny López. Ante la pregunta sobre cómo es ahora la esposa de su padre, el artista respondió: “Increíble, es una mujer increíble. Siento que llegó a darle vida al hogar, a darle luz y armonía. Esperamos nosotros darle también, de parte de la familia Rivera, hacerle sentir a Jenny ese cariño", expresó.

En medio de este contexto, Andy Rivera también fue consultado sobre su propia vida sentimental y los planes de matrimonio. El artista respondió con cautela y señaló que no hay prisa para ese paso, “hay que esperar que llegue la indicada”, dejando claro que, por ahora, su enfoque se mantiene en su carrera y en el bienestar de su entorno familiar.

Al finalizar la ceremonia religiosa, los recién casados salieron del recinto y ofrecieron sus primeras declaraciones, en las que Jenny López manifestó su felicidad por la celebración y aseguró que, por ahora, la prioridad es disfrutar la fiesta junto a los invitados. Asimismo, indicó que más adelante evaluarán decisiones relacionadas con su vida en pareja, como la posibilidad de tener hijos.

El propio Jhonny Rivera agradeció la presencia de familiares, amigos y seguidores que acompañaron el acto, y explicó que la luna de miel estaría ligada a un viaje previamente programado a Europa, el cual aprovecharán para realizar una escapada luego de cumplir compromisos profesionales.

En redes sociales también se evidenció el aprecio de Andy Rivera por la pareja, pues fue el propio artista quien interpretó una canción durante el primer baile de los recién casados. En sus plataformas digitales, Jhonny Rivera compartió un video de ese momento especial, en el que se observa a los esposos en la pista mientras su hijo canta “Algo que se quede”, del Grupo Niche.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

