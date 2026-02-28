Estos son los ganadores de los Premios Goya 2026: listado completo por categorías

Los Premios Goya son los galardones más importantes del cine español, otorgados cada año por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para reconocer la excelencia de los profesionales de la industria audiovisual en sus distintas especialidades técnicas y creativas.
La ceremonia de los Premios Goya 2026 se llevó a cabo este 28 de febrero, en una gala en la que también se entregaron distinciones especiales como el Goya de Honor, que reconoce la trayectoria de toda una vida dedicada al cine, y el Goya Internacional, que exalta a personalidades que contribuyen al cine como un arte capaz de unir culturas y públicos en todo el mundo.
'Sirat', con 6 premios y 'Los domingos', con 5 -incluido el de mejor película-, son los filmes ganadores de la 40 edición de los Premios Goya del cine español.
Este es el listado completo de los ganadores en las 28 categorías a concurso:
Mejor Película:
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.
Mejor Dirección:
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.
Publicidad
Mejor Actor Protagonista:
Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.
Publicidad
Mejor actriz Protagonista:
Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.
Mejor Actor de Reparto:
Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.
Publicidad
Mejor Actriz de Reparto:
Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.
Publicidad
Mejor Dirección Novel:
Eva Libertad, por 'Sorda'.
Mejor Guion Original:
Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.
Publicidad
Mejor Guion Adaptado:
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.
Publicidad
Mejor Músical Original:
Kangding Ray, por 'Sirat'.
Mejor Canción Original:
'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.
Publicidad
Mejor Película de Animación:
'Decorado', de Alberto Vázquez.
Publicidad
Mejor Película Documental:
'Tardes de soledad', de Albert Serra.
Mejor Película Iberoamericana:
'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).
Publicidad
Mejor Película Europea:
'Sentimental Value', de Joachim Trier (Noruega).
Publicidad
Mejor Actor Revelación:
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.
Mejor Actriz revelación:
Miriam Garlo, por 'Sorda'.
Publicidad
Mejor Dirección de Producción:
Oriol Maymó, por 'Sirat'.
Publicidad
Mejor Dirección de Fotografía:
Mauro Herce, por 'Sirat'.
Mejor Montaje:
Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.
Publicidad
Mejor Dirección de Arte:
Laia Ateca Font, por 'Sirat'.
Publicidad
Mejor Diseño de Vestuario:
Helena Sanchís, por 'La cena'.
Mejor Maquillaje y Peluquería:
Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.
Publicidad
Mejor Sonido:
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.
Publicidad
Mejores Efectos Especiales:
Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'
Mejor Cortometraje de Ficción:
'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.
Publicidad
Mejor Cortometraje Documental:
'El santo', de Carlo D'Ursi.
Publicidad
Mejor Cortometraje de Animación:
'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez.