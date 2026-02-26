Jhonny Rivera estuvo a punto de no llegar a su boda con Jenny López: esto le pasó

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López fue uno de los grandes eventos de la farándula nacional para el primer semestre del año. La pareja de cantante dio el 'sí, acepto' en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Arabia, Pereira, donde no solo los acompañaron sus seres queridos y familiares, sino también decenas de seguidores que llegaron hasta el lugar.

Sin embargo, no todo salió perfecto ese día. El cantante llegó 45 minutos tarde a la ceremonia, aunque en ese momento no explicó los motivos, en un reciente en vivo que realizó junto su ahora esposa en TikTok contó todo lo que ocurrió.



¿Qué le pasó a Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera utilizó las redes sociales para revelar detalles desconocidos por los internautas sobre su boda, entre ellos, la razón que lo llevó a llegar tarde. En primera medida, el cantante señaló que él se caracteriza por su puntualidad, por eso cuando algún inconveniente lo hace llegar tarde le genera mucho estrés.

La ceremonia iniciaba a las 4:00 de la tarde y ese día estaba lloviendo. "Salí a las 2:00 de la tarde de mi casa, cayó un aguacero", detalló Rivera, quien llegó en su camioneta hasta un lugar en el que estaba el carro que lo llevaría a la iglesia. Afortunadamente llegó allá temprano y pudo refugiarse de la lluvia, pero dejó su camioneta obstaculizando la salida del otro vehículo del parqueadero.



Cuando se iba acercando la hora de la boda, Jhonny pidió a su sobrino que alistara el carro en el que iban a llegar, para ello tenían que mover su camioneta. En ese momento se dieron cuenta que "se quedaron las llaves adentro y ese carro es blindaje cuatro. ¿Quién rompe un vidrio? ¿Quién abre ese carro?", recordó el cantante.



Empezaron a buscar soluciones, pero el tiempo no estaba a su favor. El cantante explicó que hasta llevaron una grúa al lugar para intentar mover la camioneta, pero ni siquiera eso logró ayudarles porque el vehículo de Jhonny Rivera pesa "toneladas". Finalmente, la única solución que encontraron fue "ir a buscar el duplicado hasta Pereira".

Jhonny Rivera y Jenny López explicaron que, a una velocidad normal, el recorrido de Arabia a Pereira es de unos 40 minutos, por lo que ir y volver tardaría más de una hora. Para ese momento, ya eran las 4:00 de la tarde. "Yo cada cinco minutos los llamaba para saber dónde venían y me decían que apenas iban".

Por fortuna, los familiares de Jhonny Rivera lograron la hazaña. "¿Pueden creer que, fue tanta la velocidad y afortunadamente no pasó nada, que fueron y vinieron en 50 minutos. Llegué a la iglesia a las 4:45, pero casi me muero, me palpitaba el corazón a millón, yo caminaba de lado a lado desesperado".

Jenny López, por su parte, reveló que en medio de la espera ella decidió llamar a Jhonny para calmarlo. La joven cantante explicó que ellos no se hablaban ni se veían desde hace tres días, pues habían decidido quedarse en lugares diferentes y evitar llamarse para hacer más emocionante el día de la boda.

Sin embargo, cuando ella iba llegando a Arabia llamó al sobrino de Jhonny para preguntarle si podía dejar su carro en la misma casa que Jhonny. "Él solo me dijo: 'no, toca que busques otro parqueadero porque acá tenemos un problema súper grave'", señaló. Aunque no sabía lo que estaba pasando, López contó que inmediatamente se imaginó que su pareja estaba pasando por un mal momento.

"Él es súper puntual, además era el momento y desde ahí se escuchaba la gente afuera", recordó López y ambos coincidieron en que desde lejos se escuchaban los gritos de todos los fanáticos que los esperaban a las afueras de la iglesia. A pesar de este inconveniente, la pareja dio inicio a la boda minutos más tarde y vivieron su gran momento.

