Así fue el emotivo homenaje a Heath Ledger por parte del elenco de '10 cosas que odio de ti'

La pista del programa 'Dancing With the Stars' fue el escenario de una de las reuniones más emotivas del entretenimiento reciente. La actriz estadounidense Julia Stiles rinde un profundo homenaje a quien fue su coestrella y compañero de reparto, el fallecido actor Heath Ledger, durante la esperada 'Noche de Dedicatorias' de la temporada.



Stiles, quien coprotagonizó junto a Ledger el clásico juvenil de 1999 '10 cosas que odio de ti' (10 Things I Hate About You), llegó al escenario junto al bailarín profesional Ezra Sosa. Juntos interpretaron una rutina de danza contemporánea al ritmo de 'Can't Take My Eyes Off You', el emblemático tema de Frankie Valli lanzado originalmente en 1967. Esta pieza musical no fue elegida al azar, pues recuerda una de las escenas más recordadas de la película, en la que el personaje de Ledger le dedica una serenata romántica al personaje de Kat Stratford.



Video del homenaje a Heath Ledger

Para aumentar la carga nostálgica de la velada, Stiles lució un vestido azul concebido para rememorar el atuendo que su personaje vistió en la comedia juvenil, cinta que rodó cuando apenas tenía 17 años. Además, junto a su compañero de baile replicó algunos de los pasos que Ledger originalmente hizo en la escena de la película.

Sin embargo, el clímax emocional de la presentación de Julia llegó cuando Sosa le entregó una rosa y la dejó sola en el escenario, la música se pausó y de fondo empezó a escucharse el famoso poema que la actriz declama en otra de las escenas más recordadas de la cinta. En ese momento, en la pantalla del escenario aparecieron una tras otra fotos de Ledger durante el rodaje de la cinta y, luego de que Julia dejó la rosa en el suelo frente a una foto del actor, se reunió con otros de los actores que hicieron parte de la cinta en el centro del escenario.

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En un instante inolvidable, fue recibida en la pista de baile por cinco miembros clave del elenco original del filme



Joseph Gordon-Levitt (quien interpretó a Cameron James). Larisa Oleynik (quien dio vida a Bianca Stratford). Gabrielle Union (en el papel de Chastity). Susan May Pratt (quien personificó a Mandella). Andrew Keegan.

La propia actriz reveló que detrás de esta reunión estuvo su determinación, ya que solicitó personalmente la presencia de cada uno de sus antiguos compañeros. Stiles explicó que sentía que si se iba a representar el legado de Heath Ledger y de la película en un escenario de tal magnitud, debía estar presente todo el reparto posible, objetivo que logró tras rogarles individualmente a sus colegas.



El impacto emocional de la velada afectó tanto al jurado como a la audiencia. La coreografía ideada por Ezra Sosa logró equilibrar la sensibilidad afectiva con la celebración festiva de la película, cosechando calificaciones de 9 por parte de los cuatro jueces y acumulando un total de 36 sobre 40 puntos. Debido a la profunda carga sentimental que envolvió a la noche, la producción decidió suspender la eliminación programada, declarando a todas las parejas a salvo.



Stiles se refirió al peso moral de la dedicatoria, expresando que ambos bailarines asumieron una gran responsabilidad para honrar a Ledger con autenticidad, sinceridad y delicadeza. Por su parte, Ezra Sosa calificó el montaje como un trabajo de amor genuino por parte de todos los involucrados.



¿Quién era Heath Ledger y de qué murió?

Heath Ledger fue un destacado actor que saltó a la fama internacional gracias a su talento y carisma, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y reconocidas del cine tras sobresalir en importantes producciones cinematográficas. Su papel coprotagónico en '10 cosas que odio de ti' en 1999 lo catapultó como una de las promesas más brillantes de su generación, pero también es especialmente recordado por su interpretación del Guasón en 'Batman: El caballero de la noche' en 2008.

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Sin embargo, su prometedora carrera y vida se truncaron de forma trágica e inesperada en 2008, cuando falleció a la temprana edad de 28 años. La causa de su muerte fue una sobredosis accidental de medicamentos recetados. La noticia de su repentino fallecimiento causó una profunda conmoción en la industria de Hollywood y entre millones de seguidores en todo el mundo, dejando un vacío irreparable pero también un legado imborrable en la historia del cine.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co