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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Camilo Cifuentes y su novia 'La Mijita' aparecen juntos en video: "Buscar la felicidad"

Camilo Cifuentes y su novia 'La Mijita' aparecen juntos en video: "Buscar la felicidad"

El creador de contenido apareció junto a la española Anthía López durante una transmisión de Westcol.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes se muestra con 'La Mijita' tras la polémica por su relación anterior -
Redes sociales

Luego de la polémica que se generó tras la finalización de su relación con María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo suyo, el influencer y creador de contenido Camilo Cifuentes fue visto en redes sociales junto a su actual pareja, la española Anthía López, conocida en internet como 'La Mijita'.

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En un video de una transmisión en vivo del creador de contenido Westcol, se ve a la pareja mientras responde preguntas sobre su relación. Cuando Westcol le pregunta a Camilo si "¿Está muy enamorado?", el influencer responde: "Uff buscar la felicidad". Por su parte, 'La Mijita' agrega: "A pesar de que la gente invente."

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Durante la transmisión, también hablaron sobre cómo ha sido el proceso de su relación desde que se hizo público que están juntos. "Es que nunca me habia tirado gente", dice Anthía al referirse a las reacciones que ha recibido en internet.

Camilo, quien aparece con un tapabocas negro que le cubre parte del rostro, ha sido visto en diferentes videos y publicaciones tras la polémica relacionada con su anterior relación. En varias de sus intervenciones, el creador de contenido ha manifestado que está decidido a responder por lo que necesite su hijo.

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¿Camilo Cifuentes sigue haciendo videos en internet?

A pesar de las polémicas que han rodeado su vida personal, Camilo continúa activo en redes sociales, donde muestra las labores sociales que realiza con distintas personas. Entre estas acciones se encuentran ayudar a ciudadanos, comprar productos de sus emprendimientos y colaborar con quienes necesitan apoyo.

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El creador de contenido ha explicado que no busca fama y que, por esa razón, ha mantenido su rostro en el anonimato. Según se ha conocido en sus publicaciones, una de las formas de reconocerlo es por las expresiones que utiliza, como 'mi niño' o 'mi niña'.

En los últimos días, Camilo también se dedicó a ayudar a una persona damnificada por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto y muestra el antes y después de la vivienda afectada.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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