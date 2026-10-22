Cambios en las boletas para concierto de Fonseca en Vive Claro: ¿cómo saber dónde estará su silla?

Luego de que el concierto de Fonseca programado para el próximo 24 de octubre en Bogotá cambiara de escenario a causa de las condiciones poco favorables de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, los asistentes que tenían sus boletas en gradería se preguntan cómo será la nueva ubicación que tendrán en Vive Claro.



En aras de asegurar la recuperación de la grama del estadio bogotano para llevar a cabo partidos, el IDRD, Sencia y el equipo del cantante bogotano llegaron a un acuerdo para que el concierto ya no se llevara a cabo en el emblemático escenario, pero sí en otro punto de la ciudad. Los ajustes necesarios para el público se están reflejando en la aplicación de TuBoleta Pass.

"Hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto al Vive Claro Estadio", indicó Fonseca y agregó que la decisión también obedece a su compromiso con la ciudad y los aficionados al fútbol. "Siempre actuaré en pro de mi ciudad, hoy más que nunca nos solidarizamos con el fútbol, con Bogotá y queremos poner de nuestra parte para cuidar esa cancha que nos ha dado tantas alegrías a todos los colombianos".



¿Cuáles son los cambios que habrá en las ubicaciones del concierto de Fonseca?

El equipo de prensa del artista confirmó que las boletas adquiridas para el concierto en El Campín conservan total validez y el espectáculo llega completo a su nuevo escenario. Aunque los palcos y silletería en gramilla no tendrá ninguna modificación, algunas localidades de gradería sí tendrán leves ajustes.

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A través de un comunicado, el equipo de Stage Eventos y TuBoleta informaron que "las boletas correspondientes a las localidades de gradería están siendo reemplazadas. Este proceso podrá tardar hasta 48 horas desde el día de hoy, durante este tiempo recibirán la nueva boleta asociada a su compra en la aplicación TuBoleta Pass".



Explicaron que las nuevas ubicaciones serán actualizadas en la cuenta del titular de las boletas, es decir quien haya hecho la compra, sin importar si anteriormente había transferido las entradas a otra persona. Mientras se completa la carga y actualización de los tiquetes de gradería en la app, la opción de transferir boletas estará temporalmente deshabilitada, pero una vez finalice la emisión de los nuevos pases, esta función volverá a la normalidad.



Por otro lado, también se han indicado las puertas de ingreso según la localidad de cada asistente. El mapa oficial de accesos habilitados en el Vive Claro Estadio se divide de la siguiente manera:

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Graderías Sectores Pares (100-132): Ingreso por la Puerta 5 .

Ingreso por la . Graderías Sectores Impares (99-131): Ingreso por la Puerta 8 .

Ingreso por la . Palcos y Sillas (Te Mando Flores Norte / Eres Mi Sueño Norte): Ingreso por la Puerta 5 .

Ingreso por la . Palcos Simples Corazones y Sillas Simples Corazones: Ingreso por la Puerta 7 .

Ingreso por la . Palcos y Sillas (Te Mando Flores Sur / Eres Mi Sueño Sur): Ingreso por la Puerta 8.

Fonseca fue condecorado en Bogotá

Previo a su concierto en la capital del país, el cantautor bogotano recibió en el Concejo de Bogotá la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, otorgada por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, sus aportes a la música colombiana y su compromiso con la transformación social a través del arte.

"Sentirse reconocido en muchos lugares significa una cantidad de cosas, pero sentirse reconocido en la casa es demasiado importante y demasiado especial. Me llegó al alma este reconocimiento, poderlo recibir aquí con mi familia", afirmó Fonseca en el sitio tras recibir el reconocimiento.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co