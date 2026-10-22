Festival Hip Hop al Parque 2026: horarios, artistas y dónde ver la transmisión en vivo

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentaron de forma oficial la edición 2026 del Festival Hip Hop al Parque, considerado el encuentro de música y cultura urbana más relevante de la región. Durante dos días consecutivos, el evento alternará sonidos clásicos y nuevas tendencias, integrando expresiones como el rap, el DJing, el breaking, el graffiti y las iniciativas comunitarias que nacen en los barrios y cruzan fronteras.



El concepto curatorial que da identidad a la edición de este año se titula "Desde la esquina se escribe la historia". Como explicó Zkirla, curador del festival, la esquina representa el primer espacio cotidiano de encuentro donde los parches de amigos se reúnen a escuchar música, intercambiar rimas, improvisar freestyle y ensayar pasos de breaking antes de proyectar sus carreras hacia escenarios de gran formato o hacia la industria cultural.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Hip Hop al Parque 2026?

El evento se desarrollará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026. La sede oficial será la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado sobre la Avenida Calle 53 y Calle 63 con Avenida La Esmeralda (Carrera 60) en Bogotá.

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Las puertas del recinto abrirán sus accesos a los asistentes desde las 12:00 m. en ambas jornadas. La entrada al evento es totalmente libre y gratuita, orientada de manera exclusiva a personas mayores de 14 años, quienes deberán presentar obligatoriamente su documento de identidad original para ingresar.



¿Qué artistas se presentarán en Hip Hop al Parque?

La nómina artística de esta edición reúne a creadores de nueve países. Dentro de la cuota internacional destaca la presencia de Rah Digga & Rampage, figuras legendarias del rap de Estados Unidos y referentes de la escena noventera de Nueva York. Desde Chile llega Portavoz & DJ Jopsen, una de las voces más representativas del rap de contenido social y político en América Latina. La representación de México estará liderada por la fuerza lírica de Hispana (Mamba Negra), acompañada por las agrupaciones Geassassin y Solo Cadáver & Drama Theme. El cartel internacional se completa con el grupo brasilero Da Guedes, la propuesta española de La Dupla y el artista francés Potsikei.



En el panorama nacional, el festival convoca a grandes exponentes de diversas regiones del país: desde Bogotá, el icónico MC Ali A.K.A. Mind; desde Medellín, la cantante Lianna y el MC ZetaZeta; desde Cali, la propuesta de Izla; y en representación de los colombianos en el exterior, el artista Pielroja. La escena distrital bogotana tendrá un lugar protagónico con los MCs Clafseis, El Redcode, Kain Amnistía, Sucio Bang, Clandestino MSR, Chelo Hop, Roll The Voice y Most Ralf N Lark, junto a la selección musical en tornamesas de DJ Karl, DJ Huex, Dr. Skratch y DJ RevueltaZ.



Programación oficial y horarios del fin de semana

Sábado 24 de octubre (Día 1)



12:30 p. m. — Dr. Skratch (Distrital)

12:50 p. m. — Most Ralf N Lark (Distrital)

1:25 p. m. — Batallas Breaking Biva (Fases 1 y 2)

2:05 p. m. — Chelo Hop (Distrital)

2:45 p. m. — Hispana (México)

3:30 p. m. — Sucio Bang (Distrital)

4:05 p. m. — Batallas Breaking Biva (Fases 3 y 4)

4:40 p. m. — Geassassin, Solo Cadáver & Drama Theme (México)

5:25 p. m. — DJ Karl (Distrital)

5:45 p. m. — Lianna (Medellín)

6:30 p. m. — La Dupla (España)

7:20 p. m. — El Redcode (Distrital)

8:00 p. m. — ZetaZeta (Medellín)

8:45 p. m. — Ali A.K.A. Mind (Bogotá)

Domingo 25 de octubre (Día 2)



12:00 m. — DJ RevueltaZ (Distrital)

12:20 p. m. — Roll The Voice (Distrital)

12:55 p. m. — Batallas Breaking Biva (Semifinales)

1:30 p. m. — Clandestino MSR (Distrital)

2:10 p. m. — Potsikei (Francia)

2:45 p. m. — Kain Amnistía (Distrital)

3:20 p. m. — Batallas Breaking Biva (Final)

3:45 p. m. — Red Bull Batalla (Exhibición de freestyle)

4:35 p. m. — Izla (Cali)

5:10 p. m. — Da Guedes (Brasil)

5:50 p. m. — DJ Huex (Distrital)

6:10 p. m. — Pielroja (Colombiano en el exterior)

6:55 p. m. — Rah Digga & Rampage (Estados Unidos)

7:50 p. m. — Clafseis (Distrital)

8:30 p. m. — Portavoz & DJ Jopsen (Chile)

¿Por dónde lo podrán disfrutar quienes no puedan asistir al parque?

Aquellas personas que no puedan trasladarse hasta el Parque Simón Bolívar podrán seguir toda la transmisión en vivo y en directo gracias al cubrimiento especial de Canal Capital, el canal oficial de los Festivales al Parque.



La señal estará disponible gratis en televisión abierta, así como en su sitio web y en sus diferentes plataformas digitales y redes sociales. La transmisión comenzará el sábado 24 de octubre desde la 1:00 p. m. y el domingo 25 de octubre a partir de las 12:00 m.. La conducción en vivo estará liderada por la rapera Arci y el host Jonpi, encargados de llevar al público las presentaciones, entrevistas exclusivas con las agrupaciones e impresiones desde los camerinos y la plaza.

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Adicionalmente, el festival contará con actividades complementarias que incluyen una franja académica con talleres y charlas, además de una Zona de Arte y Emprendimiento donde los asistentes podrán adquirir prendas, publicaciones e indumentaria propia de la cultura urbana.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co