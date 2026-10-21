"Tenía una obsesión": Maluma revela que sufrió trastorno alimenticio por la presión estética

Maluma se ha posicionado como una de las grandes estrellas de la música a nivel internacional; sin embargo, el cantante colombiano ha insistido en mostrar a sus seguidores también las batallas y los logros detrás del artista, los que hacen parte de la vida de Juan Luis Londoño Arias. En el marco del tercer día de la Semana Billboard de la Música Latina, celebrado en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach, el artista hizo algunas confesiones íntimas y vulnerables sobre su salud mental.



Aunque anteriormente el cantante paisa ya había revelado que estaba atravesando momentos complicados a causa de la ansiedad, en esta ocasión el famoso no solo indicó que aún enfrenta episodios severos de ansiedad, sino que también padeció un trastorno alimenticio marcado por la presión estética de la industria.



¿Qué dijo Maluma sobre su lucha contra la ansiedad y un trastorno alimenticio?

Durante la charla, Maluma rechazó rotundamente la narrativa idealizada sobre la vida de los artistas de fama internacional. "Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo '¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?'".

Uno de los momentos con mayor impacto de su intervención ocurrió al abordar su relación con la comida y la percepción de su cuerpo. Maluma reveló que durante mucho tiempo experimentó un desorden alimenticio sin ser consciente de la gravedad de su situación, impulsado por los estándares corporales que se le exigían para figurar en grandes campañas de moda.

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El cantante recordó cómo la necesidad de proyectar una figura musculosa con un abdomen marcado lo llevó a dinámicas obsesivas con la alimentación. "Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y no sabía. Así ustedes me vean aquí que 'ah, Calvin Klein, que los cuadritos (en el abdomen) y toda la huevonada'. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo", manifestó abiertamente.



Juan Luis aseguró que la presión que la industria y él mismo se impuso por verse de determinada manera derivó en manifestaciones físicas de estrés extremo, incluyendo dolores de cabeza constantes durante los periodos de mayor presión.



¿Cómo enfrenta Maluma sus batallas de salud mental?

El intérprete de 'Loco x volver' señaló que se trata de un trabajo diario por mejorar, en el que están involucradas la terapia y la lectura de libros como 'Hábitos atómicos' para encontrar el "equilibrio" entre su vida personal y profesional.



Convertirse en padre de dos menores en los últimos años también ha sido clave para esto, pues París, de 2 años de edad, y Orión, nacido en septiembre de 2026, no solo le han traído fortaleza y alegría, sino que la paternidad fue un tema que llegó a cambiar su manera de ver el mundo y que, según contó, aumentó su nivel de estrés. Al recordar la experiencia de ser padre por primera vez con el nacimiento de París, el artista describió el proceso como un sacudón profundo.

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"Yo tengo una energía muy femenina también y cuando nació París fue una revolcada, la más berraca, entonces fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente", explicó. Por su parte, la llegada de su segundo hijo, Orión, le ha aportado un renovado sentido de valentía para encarar la vida familiar con mayor solidez.

*con información de EFE

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co