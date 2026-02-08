Karol G, Pedro Pascal y otros famosos en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La casita de Bad Bunny volvió a convertirse en uno de los grandes símbolos, pero ahora desde el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Lejos de ser un simple elemento escenográfico, este espacio representó una vez más el punto de encuentro entre la música, la identidad latina y la celebración cultural que caracteriza al “Conejo Malo”.



Fiel a su estilo, Bad Bunny llevó su concepto a uno de los escenarios más vistos del mundo, donde la casita sirvió como epicentro de una presentación cargada de ritmo, mensajes y sorpresas. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Karol G, quien, vestida completamente de blanco y al ritmo de Yo Perreo Sola, se robó todas las miradas desde el exterior de la estructura.

Su presencia fue celebrada por el público y las redes sociales, que rápidamente viralizaron imágenes y videos del instante. Junto a la colombiana también dijeron presente figuras como Cardi B, el actor Pedro Pascal, Young Miko y Jessica Alba, quienes acompañaron el espectáculo desde la replica de la típica vivienda de Puerto Rico.

Mientras tanto, Bad Bunny dominaba el escenario desde arriba de la casay lanzó una frase: “Las mujeres en el mundo entero perreando sin miedo”, reafirmando su discurso de empoderamiento y libertad.



Imágenes de los artistas en la casita de Bad Bunny

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl ofreció un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera, iniciando con una potente apertura cargada de símbolos de Puerto Rico y de la cultura latina, que funcionaron como hilo conductor del show.

Canciones como Tití Me Preguntó, Monaco, El Apagón y Debí Tirar Más Fotos hicieron vibrar al estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

El espectáculo también contó con invitados de alto nivel como Ricky Martin y Lady Gaga. Esta última protagonizó uno de los momentos más celebrados del medio tiempo al interpretar una versión especial de Die With A Smile, adaptada con ritmos de salsa, lo que desató emoción en el público.

En medio del show, Bad Bunny hizo una breve pausa para compartir un mensaje personal que resonó con fuerza: “Si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú tampoco deberías dejar de creer en ti; vales más de lo que piensas”.El cierre fue emotivo y simbólico. Con el escenario iluminado y banderas latinas ondeando entre el público, el artista agradeció el apoyo mientras un coro acompañaba los últimos acordes, sellando así una presentación que ya se perfila como una de las más comentadas en la historia reciente del Super Bowl.

